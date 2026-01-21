Te contamos quién es Marta Sánchez, cantante y compositora española que dará concierto en México.

La Reina del Pop en España, Marta Sánchez es un ícono de la música con una trayectoria de 40 años.

¿Quién es Marta Sánchez?

Marta Sánchez es una cantante y compositora española. Su carrera es conocida por ser la vocalista del grupo Olé Olé.

Marta Sánchez (Marta Sánchez / Facebook)

¿Cuántos años tiene Marta Sánchez?

En la actualidad, Marta Sánchez tiene 59 años de edad. Nació el 8 de mayo de 1966 en Madrid, España.

¿Quién es el esposo Marta Sánchez?

La cantante Marta Sánchez tiene una relación sentimental con Federico León, la pareja lleva siete años juntos.

Anteriormente, Marta Sánchez estuvo casada con:

Jorge Salati (1994-1996)

Jesús Cabanas (2002-2010)

¿Qué signo zodiacal es Marta Sánchez?

Por su fecha de nacimiento, Marta Sánchez es del signo zodiacal Tauro.

¿Cuántos hijos tiene Marta Sánchez?

Marta Sánchez tiene una hija de su relación con Jesus Cabanas. Se trata de Paula Cabanas Sánchez, de 22 años.

¿Qué estudió Marta Sánchez?

Se sabe que Marta Sánchez cursó estudios en el colegio Veritas de Somosaguas en Madrid.

¿En qué ha trabajado Marta Sánchez?

Desde muy pequeña, Marta Sánchez mostro inclinación por la música.

Lo que la llevó a componer canciones desde los 13 años de edad, y salir en el programa Sabadabadá de TVE.

No obstante, su primera aparición con un grupo se dio con Cristal Oskuro.

El verdadero éxito para Marta Sánchez vendría con el grupo Olé Olé en 1985 con quien lanzaría los álbumes:

Bailando sin salir de casa (1986)

Los caballeros las prefieren rubias (1987)

Cuatro hombres para Eva (1988)

1990 (1990)

Con Olé Olé, Marta Sánchez estaría hasta 1990, después de tomar la decisión de lanzar su carrera de solista.

A lo largo de su trayectoria en solitario, Marta Sánchez ha producido estos discos:

Mujer (1993)

Mi mundo (1995)

Azabache (1997)

Desconocida (1998)

Soy yo (2002)

Miss Sánchez (2007)

21 días (2015)

Además de varios álbumes recopilatorios con sus mejores éxitos.

Marta Sánchez dará concierto en La Maraka el 22 de enero

Como parte de su gira de 40 aniversario, Marta Sánchez dará un concierto el 22 de enero en La Maraka de la CDMX.

El horario confirmado para la presentación en vivo de Marta Sánchez es el siguiente:

Apertura de puertas: 8:00 de la noche

Inicio del concierto: 9:30 de la noche

Duración: 2 horas aproximadamente

Fin de concierto: 11:30 de la noche