Emiliano Aguilar -de 32 años de edad- preguntó en Instagram ¿Qué es poner el cuerno? y las repuestas fueron ataques para Ángela Aguilar.

Tras la publicación de su hermano, las burlas a Ángela Aguilar -de 21 años de edad- no pararon en los comentarios de la plataforma.

Se burlan de Ángela Aguilar con pregunta de Emiliano Aguilar sobre poner el cuerno

A través de su cuenta oficial en Instagram, Emiliano Aguilar preguntó a sus más de 448 mil seguidores: ¿Qué es poner el cuerno?.

Y las burlas a Ángela Aguilar y Christian Nodal -de 26 años de edad- no pararon en los comentarios del video publicado por Emiliano Aguilar.

Emiliano Aguilar (Tomada de video)

Pues cabe recordar, en su entrevista con Adela Micha -de 62 años de edad-, Christian Nodal habría revelado que le fue infiel a su expareja con su actual esposa.

Por lo que en los comentarios de la plataforma se destacaron mensajes como “es lo que hizo tu cuñado”, “luego se hace viral”, “tu cuñis es el mero mero en ese tema” y “el mes de mayo”.

Emiliano Aguilar no hizo aclaraciones en redes sociales sobre los motivos de su polémica pregunta y es que esta no habría sido una indirecta para la pareja.

Pues el medio hermano de Ángela Aguilar publicó el video dos días antes del estreno de la entrevista con Adela Micha.

¿Emiliano Aguilar “algo sabía” de la relación de Ángela Aguilar?

A pesar de que Emiliano Aguilar publicó el video preguntando “¿Qué es poner el cuerno?” dos días antes del estreno de la entrevista de Christian Nodal, lo acusaron de burlarse de la pareja.

Pues de acuerdo con los internautas, Emiliano Aguilar “algo sabía” de la relación de Ángela Aguilar con Christian Nodal iniciada en mayo del 2024.

Sin embargo, Emiliano Aguilar no hizo aclaraciones en redes sociales sobre los motivos de su polémica pregunta o la relación que mantiene con sus medios hermanos.

Ya que, a diferencia de la cantante, Emiliano Aguilar no creció con su papá.