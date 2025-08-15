En medio de la entrevista que se publicó de Christian Nodal de 26 años de edad, dando fechas de su relación con Ángela Aguilar y Cazzu, la hija de Pepe Aguilar compartió que espera ser una inspiración para las mujeres artistas.

Ángela Aguilar de 21 años de edad, estuvo en Apple Music Radio como invitada, donde habló de la competencia de las mujeres en la industria musical y el que importe más su vida personal que su arte.

Ángela Aguilar al borde del llanto en Apple Music Radio asume que quiere inspirar, pero la industria solo quiere su vida personal

La cantante Ángela Aguilar una vez más quedó ‘sepultada’ por una entrevista que Christian Nodal dio sobre el inicio de su relación dejándolos expuestos por abrir su vida privada a la crítica de los demás.

Sin embargo, la carrera de los cantantes debe seguir y Ángela Aguilar asistió a Apple Music Radio para hablar de su música, su inspiración y otros detalles.

Ángela Aguilar hablando para Apple Music. (Instagram@applemusic / Tomada de video)

Pero lo que más está llamando la atención es que Ángela Aguilar estuvo al borde del llanto en una intervención que tuvo en Apple Music Radio donde demuestra el dolor que carga al exponerse su vida privada.

Y es que Ángela Aguilar se mostró dolida de que las mujeres luchen más en la industria musical porque su vida personal es más importante que el arte que hacen.

Incluso, la hija de Pepe Aguilar reconoció que es un tema que la pone demasiado emocional porque las mujeres trabajan más para ser admiradas, pero aún así su vida personal es lo que le importa a los demás.

“Lo que pasa en tu vida personal es mucho más importante que lo que haces con tu arte y eso es algo que me tiene muy emotiva (...)” Ángela Aguilar, cantante.

Por otra parte, dijo que esperaba ser una inspiración para las mujeres en la industria, más no una persona con la que tienen que luchar para sobresalir.

“Espero inspirar a mujeres para que en el futuro otras puedan verse como un legado y no como una competencia. Tal vez si seguimos hablando de igualdad en la industria haya nuevas oportunidades para las mujeres”. Ángela Aguilar, cantante.

Ángela Aguilar espera inspirar, pero solo le dejan hate por sus palabras en Apple Music Radio

Ángela Aguilar compartió que busca ser inspiración más no una competencia para las mujeres en su participación con Apple Music Radio, pero eso es lo menos que está dejando.

Y es que tan pronto como se empezaron a viralizar sus palabras, usuarios arremetieron contra Ángela Aguilar porque le faltó empatizar con Cazzu cuando decidió empezar su relación 6 días después de que ellos terminaran.

“Apoya a las mujeres, pero no tuvo empatía con la mujer con la que su esposo tuvo una hija y se metió en su relación. ¿Tuviste empatía con Cazzu? ella también es mujer”. Usuarios de Instagram.

Usuarios critican a Ángela Aguilar por buscar inspirar a otras mujeres. (Usuario de Instagram / captura de pantalla)

Asimismo, le recordaron a Ángela Aguilar que ella tiene un apellido y tuvo clases musicales a las que pudo asistir, “ella no reconoce que habla desde el privilegio”.