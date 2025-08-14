Tini Stoessel habría tenido que elegir entre colaborar musicalmente con Cazzu o Ángela Aguilar durante un encuentro con la prensa.

Sin embargo, Tini Stoessel -de 28 años de edad- solo está interesada en cantar con una de ellas.

Cazzu le gana a Ángela Aguilar en reproducciones tras estrenar sus canciones el mismo día (Especial)

Tini Stoessel habría elegido entre Cazzu y Ángela Aguilar

Tini Stoessel habría revelado que, entre Cazzu o Ángela Aguilar, solo está interesada en cantar con una de ellas

Pues durante la rueda de prensa de la serie de Disney ‘Quebranto’, Tini Stoessel señaló qu e a sus colaboraciones le gustara que fueran íntimas.

En este sentido, la actriz aseguró tener una buena relación con Cazzu -de 31 años de edad- y agradeció el recibimiento que México le dio a la cantante.

“Es muy lindo ver a tantas artistas argentinas que llegan acá, a México, ver cómo todos ustedes la reciben”.

Mientras que en el caso de Ángela Aguilar -de 21 años de edad-, la actriz y cantante aseguraron no conocerla.

Las preguntas sobre el recibimiento de las artistas argentinas y una posible colaboración con Ángela Aguilar las realizó un miembro de la prensa de ‘Ventaneando’.

Pero aunque en el pasado Tini Stoessel cantó con el esposo de la cantante de música regional mexicana, señaló que esta colaboración no está en sus planes.

“La realidad es que no la conozco. Hoy en día, si me parece que quizá a la hora de colaborar con alguien, me gusta la parte humana, quizá en otra parte de mi vida sea de otra manera.”

Sin embargo, Tini Stoessel no descartó que en algún momento de su vida su idea sobre las colabores cambie y este dispuesta a trabajar con Ángela Aguilar.

¿Tini Stoessel colaboró con el esposo de Ángela Aguilar?

Tini Stoessel y Christian Nodal -de 26 años de edad- cantaron juntos por primera vez el tema “Por El Resto de Tu Vida” en los Premios Lo Nuestro, evento que se llevó a cabo el 23 de febrero de 2023 en Miami, Estados Unidos.

La colaboración que fusiona el bolero y el trap fue lanzada ese mismo año logrando una amplia popularidad.

Pues además de que la colaboración surgió de manera sorpresiva, se sabía que la canción estaba pensada para una colaboración entre Christian Nodal y Belinda -de 35 años de edad-