El cantante Pepe Aguilar de 57 años de edad, se convirtió en un amante de la Inteligencia Artificial (IA) y ahora busca sacar la propia enfocada en la industria musical.

Pepe Aguilar confesó que se ha acercado a expertos para la creación de su IA discriminando el debate sobre su uso en la industria musical y adelantándose a su incorporación.

Pepe Aguilar crea su propia IA para la industria musical

Pepe Aguilar sorprendió al contar en el podcast El Bunker que es un amante de la IA y que no hay día que no converse con ella, pero ahora se sabe que se traía algo entre manos.

En una entrevista con El País, el cantante compartió que se encuentra afinando detalles para el uso de su propia IA en la industria musical tal como pasó hace años con su disquera.

El cantante asegura que el ser “soberano” lo llevó a crear Equinoccio Récords hace más de 20 años y ahora a la creación de su IA para la industria musical.

Pepe Aguilar, cantante. (@pepeaguilaroficial)

Aunque Pepe Aguilar no ahondó demasiado en qué se enfoca este proyecto, sí argumentó que no dudaría usarlo en sus conciertos, videos musicales e incluso ya practica composiciones con IA.

Sin embargo, señaló que en la creación de su IA, la está alimentando de su conocimiento sobre música, pero también enfocada en que la “propiedad intelectual ajena” se debe respetar.

Por otra parte, aunque Pepe Aguilar apuntó que no le interesa meterse en la conversación sobre el uso de la IA en la industria musical sí cree que debe haber regulación para cuidar “la propiedad intelectual de los autores”.

Pepe Aguilar apuesta por la IA post mortem

El cantante Pepe Aguilar reveló que creó su propia IA para la industria musical, pero también está su IA post mortem y otra que no confesó cuál era.

El segundo proyecto de IA que tiene, está enfocado en un chatbot conversacional con el que se pueda platicar con familiares fallecidos a través de él.

Aunque Pepe Aguilar no compartió cuándo será en lanzamiento de sus IA’s aseguró sí ser consciente de que como cualquier emprendimiento, puede fallar.