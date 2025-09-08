Pepe Aguilar defendió el talento de Ángela Aguilar -de 21 años de edad- sobre su polémico matrimonio con Christian Nodal.

“Están opacando verdades”, aseguró Pepe Aguilar -de 57 años de edad- durante una entrevista con Pepe Garza.

Pepe Aguilar (Agencia México)

Así defendió Pepe Aguilar el talento de Ángela Aguilar

Durante su entrevista con Pepe Garza, Pepe Aguilar defendió el talento de Ángela Aguilar sobre su polémico matrimonio con Christian Nodal de 26 años de edad.

Pues sin tomar en cuenta su opinión como padre, Pepe Aguilar aseguró que en el acaso de Ángela Aguilar se “están opacando verdades”.

Y es que el representante de regional mexicano señaló que como padre no puede impedir que sus descendientes ‘tropiecen en la vida’.

Sin embargo, esto no implicaría que “seas solapador, ni es de que seas alcahuete”, destacó el cantante.

Pues así como sus hijos, Pepe Aguilar recordó haberse equivocado en reiteradas ocasiones sin llegar a afectar su trabajo en el medio artístico.

De esta manera, el papá de Ángela Aguilar defendió que, sobre el polémico matrimonio de su hija con Christian Nodal, ella tendría “mucho talento”.

“No soy alcahuete. Digo lo que es, como músico y como colega. O sea, hay que respetar lo que es respetable, no importa que sean mis hijos o no. Y la chava tiene mucho talento”. Pepe Aguilar

Por lo que finalmente el artista cuestionó a quienes critican sin conocer lo que ocurre al interior de su familia.

Pues a pesar de que la cantante sea una mujer casada, Pepe Aguilar reveló que continúa hablando y aconsejándola sobre diversos temas.

“En la mañana hablé con Ángela de otra madre. Y le dije: ‘Oye, serás muy señora y la chingada. Pero yo sigo siendo tu papá y voy a ser tu papá todo el tiempo. Me podrás hacer caso o no, pero yo te voy a decir siempre lo que creo’”. Pepe Aguilar

Pepe Aguilar también le echa porras a Emiliano Aguilar

Además de defender el talento de Ángela Aguilar, Pepe Aguilar se sinceró sobre la complicada situación familiar que atraviesa con su hijo mayor, Emiliano Aguilar -de 32 años de edad-.

Y de acuerdo con Pepe Aguilar, no mantiene comunicación desde hace dos años con el rapero , por lo que admitió que no conoce a sus dos nietas.

Sin embargo, el cantante de música regional mexicana aseguró que a pesar del distanciamiento, él no deja de echarles porras a sus hijos y alegrarse por que les vaya bien.