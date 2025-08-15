En vuelo de Miami, Florida señora pide votar por Aldo Tamez de Nigris, pese a que en estos momentos no se encuentre en riesgo en La Casa de los Famosos México 2025.

De manera enérgica la señora pidió a las personas no perderse La Casa de los Famosos México 2025 y en especial apoyar a Aldo Tamez de Nigris, de 25 años de edad.

Así mujer pide votos por Aldo Tamez de Nigris, integrante de La Casa de los Famosos México 2025, en vuelo de Miami, Florida

A menos de un mes de haber entrado a La Casa de los Famosos México 2025, algunos integrantes han empezado a destacar en las redes sociales.

Aldo Tamez de Nigris en La Casa de los Famosos México 2025 (@lacasafamososmx / Instagram )

Tal es el caso de Aldo Tamez de Nigris, quien ha logrado cautivar a los televidentes con su personalidad y su físico.

Así lo demostró una señora en pleno vuelo de Miami, Florida donde no dudo en pedirle a los pasajeros que votarán por Aldo Tamez de Nigris en La Casa de los Famosos México 2025.

En el video compartido por Poncho de Nigris, se puede ver a la señora muy entusiasta pidiendo votos por Aldo Tamez de Nigris.

“Apoyen a Aldito de Nigris que está en La Casa de los Famosos, a votar, votar por Aldo de Nigris, por favor”, se escucha decir a la señora.

La señora continuó con su discurso al señalar las cualidades que para ella tiene Aldo Tamez de Nigris que lo hacen destacar en La Casa de los Famosos México 2025, entre las que se encuentran:

Guapo

Sencillo

Carismático

“Sigan La Casa de los Famosos y a votar por Aldo de Nigris, guapísimo, super sencillo, igual que su tío, carismático”, gritó la señora.

Únanse al apoyo. Cuantos más ??? 🙌🏻🙌🏻🙌🏻🙌🏻 gracias por tanto cariño para la familia y sobre todo para el sobrino querido. Gracias 🙏🏻 pic.twitter.com/nTjR56YY6b — Poncho De Nigris (@_PonchoDeNigris) August 14, 2025

Mujer pide votos para Aldo Tamez de Nigris después de expresar su admiración por Poncho de Nigris

Hasta el momento se desconoce la identidad de la señora que en pleno vuelo pidió votos para Aldo Tamez de Nigris.

Sin embargo, la mujer dio su discurso luego de que se encontró con Poncho de Nigris en el avión por lo que no dudo en pedir votos para su sobrino.

Y es que esta mujer expresó su admiración por Poncho de Nigris y le aseguró que siempre lo había seguido en las redes sociales.

“Perdóname, yo no quería hacer escándalo, pero me emocionó verte. Te sigo siempre, toda la vida, eres lo máximo”, le dijo la señora a Poncho de Nigris.

Poncho de Nigris agradeció el apoyo que siempre le dan a toda su familia, en especial a su sobrino Aldo Tamez de Nigris.

Hasta el momento Aldo Tamez de Nigris no se ha encontrado en riesgo de salir de La Casa de los Famosos México 2025.