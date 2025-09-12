Se viraliza video de Aldo Tamez de Nigris -de 26 años de edad- con Poncho de Nigris antes de que entrará a La Casa de los Famosos México 2025.

Tras la popularidad que ha ganado en La Casa de los Famosos México 2025, usuarios recuerdan cuando Aldo Tamez de Nigris apareció con Poncho de Nigris -de 49 años de edad- en su programa.

Este es el video de Aldo Tamez de Nigris con Poncho de Nigris antes de La Casa de los Famosos México 2025

Aldo Tamez de Nigris se ha convertido en uno de los favoritos para ganar La Casa de los Famosos México 2025.

Aldo Tamez de Nigris, integrante de La Casa de los Famosos México 2025. (YouTube/@lacasafamososmx / Tomada de video)

En medio de la popularidad que ha recibido el integrante de La Casa de los Famosos México 2025, se revivió un video en el que aparece con su tío Poncho de Nigris.

Las imágenes dejan ver a un Aldo Tamez de Nigris de niño y demuestra que desde ese momento tenía una gran relación con Poncho de Nigris y que probablemente seguiría sus pasos.

Aunque era un niño, muchos usuarios ven que desde ese momento Aldo Tamez de Nigris mostraba tener un gran carisma frente a las cámaras tal y como la ha mostrado con su cuarto.

Otros usuarios han resaltado como desde ese momento Poncho de Nigris apoyaba a su sobrino Aldo Tamez de Nigris para que cumpliera sus sueños.

Sin embargo, creen que Aldo Tamez de Nigris superará a su tío y es que podría alcanzar un mejor lugar en la final de La Casa de los Famosos México 2025.

el video que me acabo de encontrar😂😂 es del 2012 bien bebé el Aldo JAJAJAJA EL CORTE DE HONGO LO AMOO #LaCasaDeLosFamososMx pic.twitter.com/F8UUUM60fK — ria (@buddicam) September 11, 2025

Esto es lo que se sabe sobre el video de Aldo Tamez de Nigris con Poncho de Nigris antes de La Casa de los Famosos México 2025

De acuerdo con lo que se ha dado a conocer, el video de Aldo Tamez de Nigris con Poncho de Nigris antes de La Casa de los Famosos México 2025 data del 2012.

Aldo Tamez de Nigris habría tenido su aparición en televisión cuando Poncho de Nigris se desarrollaba como conductor del programa El club del italiano.

Se trató de un programa que comenzó transmisiones el 7 de mayo de 2012 y que fue trasmitido solamente en Monterrey.

Según algunos usuarios, en ese momento Aldo Tamez de Nigris tenía alrededor de 13 años de edad.

Pero en el video no solo Aldo Tamez de Nigris es tomado por las cámaras, sino que además tiene una pequeña interacción con Poncho de Nigris.

Esto luego de que Poncho de Nigris se acercó para cuestionarle sobre quién era él.

Aldo Tamez de Nigris no dudo en responderle “papá”, por lo que Poncho de Nigris no dudo en cargarlo como la escena de la película El Rey León.