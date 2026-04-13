Blake Lively enfrenta uno de los momentos más complicados de su carrera tras la demanda contra Justin Baldoni por acoso sexual, laboral y angustia emocional durante el rodaje de Romper el Círculo.

Aunque una corte en Nueva York desestimó la mayoría de los cargos, la actriz ha sido señalada como “problemática” y difícil de trabajar, según testimonios de excompañeros y la opinión de un ejecutivo de Disney.

El juicio contra Justin Baldoni continúa por incumplimiento de contrato y represalias, mientras su futuro en Hollywood parece incierto.

Blake Lively (Especial / Especial)

Blake Lively podría quedar fuera de Hollywood por “problemática”

La carrera y demanda de Blake Lively ‘pende de un hilo’, pues luego de que una corte en Nueva York desestimara el caso de acoso sexual contra Justin Baldoni, la actriz ha sido tachada de problemática.

Según información del portal Page Six, un ejecutivo de Disney considera que la carrera de Blake Lively va en picada desde que inició el proceso legal contra Justin Baldoni.

En opinión de este directivo, la carrera de Blake Lively está siendo empañada por una fama como de actriz ‘difícil’ y tóxica.

El representante de Blake Lively se ha negado a dar su opinión sobre el escándalo que vive la actriz o sobre sus nuevos proyectos.

Justin Baldoni contrademandará a Blake Lively (Evan Agostini/Invision/AP, File / Evan Agostini/Invision/AP)

Cabe recordar que un juez desestimó 10 de los 13 cargos contra Justin Baldoni, por lo que ahora el juicio se llevará por los señalamientos de:

Incumplimiento de contrato

Represalias

Complicidad en represalias

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Blake Lively ha sido señalada por excompañeros de ser grosera, sarcástica y una “persona con la que es difícil de trabajar”.

El ejecutivo de Disney asegura que la demanda a Justin Bandoni solo fue un pretexto para que la carrera de Blake Lively fuera en picada.

Barbara Szeman, exasistente de producción de Blake Lively, compartió en Instagram su mala experiencia en el rodaje de Otro pequeño favor.

“Ella fue cruel con muchos”, aseguró Barbara Szeman sobre Blake Lively, quien también tendría enemistad con muchos de sus excompañeros.