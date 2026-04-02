El juez Lewis Liman del distrito sur de Nueva York desestimó 10 de las 13 causas presentadas por Blake Lively contra Justin Baldoni, en una disputa legal que inició durante el rodaje de It Ends With Us.

La actriz lo acusó de acoso sexual y difamación, pero el tribunal determinó que los señalamientos no aplicaban bajo la jurisdicción correspondiente.

Sin embargo, Justin Baldoni seguirá en juicio por tres cargos: incumplimiento de contrato, represalias y complicidad en posibles represalias. La próxima audiencia será el 18 de mayo de 2026.

Juez desestima demanda contra Justin Baldoni en Nueva York

El juez Lewis Liman del distrito sur de Nueva York desestimó 10 de 13 causas de la denuncia de Blake Lively contra Justin Baldoni por difamación, conspiración y acoso.

Las causas por las que Justin Baldoni seguirá en juicio son:

Incumplimiento de contrato

Represalias contra Blake Lively tras la denuncia

Complicidad por las posibles represalias

Blake Lively (Especial / Especial)

La pelea legal entre Blake Lively y Justin Balnodi inició durante el rodaje de la película It Ends With Us.

Blake Lively denunció que Justin Baldoni la acosó durante el rodaje tras besarla en una escena que no lo requería.

También lo señaló de entrar a su camerino cuando estaba amantando y le habría mostrado un video del parto de su esposa sin consentimiento.

El juez determinó que los señalamientos de acoso sexual contra Justin Baldoni se basan en la ley de acoso sexual de California, cuando los hechos ocurrieron en un set de grabación de Nueva Jersey, por lo que decidió desestimar los cargos.

Justin Baldoni contrademandará a Blake Lively (Evan Agostini/Invision/AP, File / Evan Agostini/Invision/AP)

Blake Lively acusa a Justin Baldoni de crear una campaña de desprestigio en su contra

Aunque se desestimaron 10 cargos contra Justin Baldoni, siguen vigentes tres donde se le señala de intentar arruinar la carrera de Blake Lively tras la denuncia en su contra.

Blake Lively alega que Justin Baldoni y su equipo intentaron arruinar su carrera y crearon un ambiente hostil de trabajo para ella.

En pocas palabras, Blake Lively asegura que Justin Baldoni ha tratado de acabar con su reputación.

Por lo pronto, Blake Lively asegura que la mayor muestra de justicia fue exponer que Justin Baldoni orquestaba ataques mediáticos en su contra.