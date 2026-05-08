Blake Lively quiere que Justin Baldoni le dé una compensación económica tras llegar a un acuerdo por la demanda por acoso sexual que realizó en 2024.

El lunes 4 de mayo, los abogados de Blake Lively compartieron un comunicado donde revelaron que habían llegado a un acuerdo con Justin Baldoni, por lo que evitaría llegar a la corte el próximo 18 de mayo.

Sin embargo, los abogados de la actriz presentaron una moción en la corte el jueves 7 de mayo para pedir que se dictara el fin de la demanda a favor de Blake Lively.

Blake Lively exige a las autoridades que se reconozca como “demanda victoriosa” el proceso contra Justin Baldoni.

Blake Lively exige a Justin Baldoni una compensación tras llegar a un acuerdo

La moción solicitada por los abogados de Blake Lively solicita que Justin Baldoni pague: honorarios de los abogados y compensación por daños y perjuicios.

Blake Lively considera el acuerdo con Justin Baldoni como una victoria, luego de que la demanda por presunto acoso durara 2 años.

Justin Baldoni contrademandó a Blake Lively por más de 6 mil millones de pesos, pero dicha demanda fue desestimada.

Blake Lively (Instagram/@blakelively)

La actriz está solicitando una compensación económica no por la demanda de acoso, sino por la demanda por difamación de Justin Baldoni que fue desestimada.

Este movimiento legal de Blake Lively es posible gracias a las leyes de California, las cuales protegen a las víctimas de abuso sexual que han sido demandadas por difamación por alzar la voz.

Blake Lively aprovechó la Ley de Protección a Sobrevivientes contra Demandas por Difamación Instrumentalizadas, para exigir que Justin Baldoni pague los gastos legales y le otorgue una compensación económica por daños.

Justin Baldoni contrademandará a Blake Lively (Evan Agostini/Invision/AP, File / Evan Agostini/Invision/AP)

Blake Lively exige que se considere “demanda victoriosa” el proceso contra Justin Baldoni

Medios estadounidenses tuvieron acceso a un documento judicial donde Blake Lively solicita que se considere la demanda contra Justin Baldoni como “victoriosa”, a pesar de que hubo un acuerdo extrajudicial.

Al determinarse que Blake Lively salió “victoriosa” tras desestimarse la denuncia por difamación de Justin Baldoni en su contra, exige que pague una compensación y gastos legales.