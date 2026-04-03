La carrera de Blake Levely enfrenta un momento complicado tras la demanda contra Justin Baldoni por acoso sexual y difamación, la cual fue desestimada por un juez en Nueva York.

Aunque la actriz denunció incidentes ocurridos durante el rodaje de It Ends With Us, especialistas en marcas advierten que su imagen podría verse afectada en Hollywood.

La industria suele evitar contratar figuras envueltas en escándalos, lo que podría abrir paso a nuevos talentos y dejar a Lively en una posición vulnerable frente a la competencia.

Blake Lively podría quedar fuera de Hollywood por demanda a Justin Baldoni

La demanda de Blake Lively tenía 13 causas contra Justin Baldoni, de las cuales 10 fueron desestimadas debido a que la demanda se basaba en la ley de acoso de California y el caso se realiza en Nueva York.

Tras la decisión del juez, la carrera de Blake Lively recibió un revés y podría comenzar un fuerte descenso.

Blake Lively (Especial / Especial)

La experiencia de Kayley Cornelius en relaciones pública le permite inferir el destino de la carrera de Blake Lively, la cual podría ser “desechada”.

La industria hollywoodense podría prescindir de Blake Lively sin problema, ya que ha sido señalada de ser una actriz problemática y de mantener una mala relación con sus compañeros, como ocurrió con la actriz Anne Kendrick.

Blake Lively se encuentra en una mala racha y la industria se está enfocada en talentos que capten de forma positiva la atención del público.

Justin Baldoni contrademandará a Blake Lively (Evan Agostini/Invision/AP, File / Evan Agostini/Invision/AP)

El escándalo de Blake Lively la dejaría fuera de la industria del cine

Los directores no suelen arriesgarse a contratar a actores con escándalos, por lo que figuras como Blake Lively ya no se consideran “intocables” y las productoras podrían dejarla de lado.

Por lo pronto, Blake Lively podría enfrentarse a una dura competencia con actores emergentes.

La imagen de Blake Lively se ha visto comprometida por la demanda contra Justin Baldoni, por lo que podría continuar un declive en su carrera.