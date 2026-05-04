Blake Lively y Justin Baldoni llegan a un acuerdo y cierran el caso por acoso que duró más de 2 años tras trabajar juntos en la película “Romper el círculo”.

La siguiente audiencia por la demanda de Blake Lively contra Justin Baldoni por acoso, conspiración y difamación sería el 18 de mayo.

Sin embargo, ambas partes compartieron un comunicado donde confirman que hubo un acuerdo privado con el que se cierra la disputa entre los actores.

Blake Lively y Justin Baldoni cierran demanda por acoso

El juicio entre Blake Lively y Justin Baldoni sería de carácter civil luego de que un juez desestimara 10 de las 13 acusaciones contra el actor en abril.

Los términos del acuerdo entre Blake Lively y Justin Baldoni no se revelaron, pero evitaron llegar a la corte y así no alimentar la polémica que ha afectado la carrera de ambos.

Se desconoce si hubo pagos de por medio o comprometimos entre las partes, pero compartieron un comunicado en conjunto y se enfocaron en hablar de los beneficios de su película.

Blake Lively (Instagram/@blakelively)

Blake Lively y Justin Baldoni aseguraron que se sienten orgullosos de haber participado en “Romper el círculo”, la cual visibiliza la violencia doméstica.

Ambos concuerdan que la película logró su objetivo, tener un impacto social sobre las víctimas de violencia doméstica.

El comunicado menciona que las inquietudes planteadas por Blake Lively durante el rodaje de la película debían ser escuchadas.

Justin Baldoni y Blake Lively mencionan que su compromiso es crear entornos laborales libres de irregularidades y ambientes hostiles.

Justin Baldoni contrademandará a Blake Lively (Evan Agostini/Invision/AP, File / Evan Agostini/Invision/AP)

Así inició la demanda millonaria de Blake Lively contra Justin Baldoni

Blake Lively señaló a Justin Baldoni de acosarla sexual y laboralmente durante el rodaje de “Romper el círculo”, por lo que presentó una queja en diciembre de 2024.

Sin embargo, la demanda inició en Nueva York, por lo que un juez desestimó los señalamientos contra Justin Baldoni dos años después de la denuncia de Blake Lively.

Justin Baldoni contrademandó a Blake Lively por difamación y pidió más de 7 mil millones de pesos, pero la demanda fue desestimada.