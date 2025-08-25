El nombre de Carolina Imperial resuena en las redes sociales, luego de convertirse en la cantante finalista de México Canta.

Por lo que acá te contamos quién es Carolina Imperial, la cantante finalista de México Canta; pues esto es lo que sabemos.

¿Quién es Carolina Imperial, la cantante finalista de México Canta?

Carolina Imperial es una cantante y segunda finalista del programa impulsado por la Secretaría de Cultura, en colaboración con el Consejo Mexicano de la Música llamado México Canta.

La cantante finalista de México Canta, Carolina Imperial nació en Monterrey, pero desarrolló su vida en Texas, Estados Unidos.

La música Carolina Imperial ha sido un gran aliciente, luego de que fue víctima de abuso doméstico.

¿Quién es Carolina Imperial? Cantante finalista de México Canta (@carolinaimperial)

¿Qué edad tiene Carolina Imperial, la cantante finalista de México Canta?

Carolina Imperial, la cantante finalista de México Canta tiene 34 años de edad.

¿Quién es la pareja de Carolina Imperial, la cantante finalista de México Canta?

Se sabe que Carolina Imperial, la cantante finalista de México Canta estuvo casada, aunque se desconoce de quién , pues se divorció de su pareja tras ser víctima de abuso doméstico.

¿De qué signo zodiacal es Carolina Imperial, la cantante finalista de México Canta?

Se desconoce el signo zodiacal es Carolina Imperial, la cantante finalista de México Canta.

¿Cuántos hijos tiene Carolina Imperial, la cantante finalista de México Canta?

Por ahora, Carolina Imperial, la cantante finalista de México Canta no tiene hijos.

¿Qué estudió Carolina Imperial, la cantante finalista de México Canta?

Se desconoce qué estudió Carolina Imperial, la cantante finalista de México Canta.

¿En qué ha trabajado Carolina Imperial, la cantante finalista de México Canta?

No se sabe en que ha trabajado Carolina Imperial, la cantante finalista de México Canta, sin embargo, el canto ha sido una constante en su vida.

¿Quién es Carolina Imperial? Cantante finalista de México Canta (@carolinaimperial)

Carolina Imperial se convierte en la segunda finalista de México Canta

La segunda finalista de México Canta ha sido Carolina Imperial, luego de que la cantante sorprendiera acompañada del mariachi y un bolero, con la canción “Yo Soy Mexicana”.

Canción que convenció a los jueves de México Canta, y misma que Carolina Imperial interpretó haciendo honor a los migrantes.

“Que no están solas aquí en este gran país o si están en otro país o cualquier parte del mundo, tenemos derechos, no importa tu estatus migratorio siempre hay una opción y el primer paso es aceptar que necesitas ayuda”. Carolina Imperial

Tras ser la segunda finalista de México Canta, ahora Carolina Imperial tendrá que dar lo mejor en la gran final que se llevará a cabo el 5 de octubre en el Teatro Esperanza Iris de Ciudad de México.

Pues en esta ocasión será el público quien tenga la última palabra y decida con sus votos quién será el ganador de México Canta.