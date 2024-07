Juan Osorio es un reconocido productor de teatro y televisión que estuvo casado con Niurka y a quien ahora le echan en cara el haber arruinado Aventurera.

Esta es una obra de teatro musical que se ha convertido en un clásico de las marquesinas en México gracias a sus icónicas temporadas.

Mismas que fueron encabezadas por grandes actrices a lo largo de los años.

Sin embargo, en su temporada 2024, Aventurera no ha tenido la recepción esperada por el público, cayendo las críticas sobre la actriz Irina Baeva.

Quien, en opinión de los espectadores, fue de las peores decisiones de Juan Osorio, el productor de la puesta en escena.

Aún así, este es el menor de los escándalos para Juan Osorio, pues su ex Niurka ha revelado datos perturbadores de su pasado con el productor.

Juan Osorio (Agencia México)

¿Quién es Juan Osorio? Se ha consagrado como uno de los grandes productores de la televisión

Juan Osorio Ortiz es originario de Toluca, Estado de México, y se ha convertido en uno de los productores más importantes del país.

Su gran salto a este mundo lo dio en 1986 cuando reemplazó al productor ejecutivo de La gloria y el infierno, Gonzalo Martínez Ortega.

Juan Osorio (Juan Osorio Twitter)

A lo largo de los años, Juan Osorio ha estado detrás de telenovelas emblemáticas como:

Una familia con suerte

Porque el amor manda

Mi corazón es tuyo

Sueño de amor

Juntos el corazón nunca se equivoca

El amor invencible

El amor no tiene receta

¿Qué edad tiene Juan Osorio?

Juan Osorio nació el 24 de junio de 1957, por lo que en la actualidad el productor tiene 67 años de edad.

¿Quién es la esposa de Juan Osorio? El productor estuvo casado con Niurka

En la actualidad Juan Osorio sostiene una relación con la actriz de 29 años de edad, Eva Daniela.

En el pasado el productor estuvo casado Niurka durante 5 años, una de las parejas más reconocidas de Juan Osorio.

Eva Daniela y Juan Osorio. (@juanosorio.oficial)

¿Qué signo zodiacal es Juan Osorio?

De acuerdo con la astrología, la fecha de nacimiento de Juan Osorio indica que el productor pertenece al signo zodiacal de Cáncer.

¿Quiénes son los hijos de Juan Osorio?

Juan Osorio tiene 4 hijos en total, todos frutos de sus diferentes relaciones. De su primer matrimonio con Ofelia Ávalos el productor tuvo a:

Miriam Osorio Ávalos, de 38 años de edad

Juan Osorio Ávalos, quien murió en 2013 a los 30 años de edad por un infarto fulminante

La segunda esposa de Juan Osorio fue con quien tuvo a su hija Sabrina Osorio, de 30 años de edad.

Finalmente, Emilio Osorio -de 21 años de edad- es el hijo menor del productor, fruto de su matrimonio con la vedette Niurka.

Emilio Osorio, hijo de Juan Osorio y Niurka Marcos (emilio.marcos)

¿En qué ha trabajado Juan Osorio?

Juan Osorio ha dedicado su carrera al entretenimiento, esto como productor de teatro, cine y televisión, así como escritor y guionista.

Culpan a Juan Osorio por el fracaso de Aventurera

Todo parece indicar que el 2024 no fue el año de Juan Osorio, pues se le estuvo echando en cara el gran fracaso que fue Aventurera.

Pues las críticas que recibió la protagonista Irina Baeva empezaron a recaer sobre el productor, a quien señalan por sus malas decisiones para la obra.

Incluso otro de los productores dentro de la industria, Omar Suarez, señaló a Juan Osorio de estar haciendo campaña sucia en contra de otras producciones.

Dando a conocer que el productor prohibió que se hablara de Perfume de Gardenia, en determinados espacios al ser la competencia directa de Aventurera.

Por lo que invitó a Juan Osorio a dar la cara para que se responsabilice de su último fracaso:

“Creo que ha jugado sucio el señor Osorio, a mí en lo particular. A mandado a que ciertos programas de televisión no hablen de Perfume de Gardenia y eso se me hace una competencia completamente desleal”. Omar Suarez

Niurka, es de Juan Osorio, revela que el productor fue un mal padre con su hijo Emilio

Este 2024 también se vivió un pleito entre Juan Osorio y su ex Niurka, quien fue revelando el turbio pasado de su relación con el productor.

Pues entre directas que envía la ex pareja constantemente, salió a relucir por parte de la vedette que Juan Osorio no fue un buen padre con Emilio.

Esto porque al parecer el productor se olvidó de su hijo durante sus 10 primeros años, siendo ella quien le pidió tenerlo presente.

Pues, de acuerdo con Niurka, fue un tiempo en el que a Juan Osorio no le importó su propio hijo, situación que no hubiera cambiado si ella no los reunía.

“Dónde estuvo tu calidad humana cuando tu hijo estuvo sin verte 10 años y lo volviste a tener en tu vida con 10 añitos y porque te lo llevé”. Niurka