Destituyen a agente del Ministerio Público por presuntamente vender el expediente de Vadhir Derbez, quien es acusado de violación con violencia física.

Según información de Carlos Jiménez, la Fiscalía General de Justicia de la CDMX destituyó a la MP encargada del expediente contra el actor.

La denuncia contra Vadhir Derbez se dio a conocer el pasado 6 de mayo en un programa de espectáculos; sobre el caso, los abogados de Vadhir Derbez aseguraron que no tenían acceso al expediente que fue expuesto en televisión.

Destituyen a MP por presuntamente vender expediente de Vadhir Derbez

Carla R.S habría sido destituida de su cargo como agente del Ministerio Público tras presuntamente vender el expediente contra Vadhr Derbez por violación.

La Fiscalía de la CDMX se habría percatado de los hechos luego de que los abogados del actor tuvieran el expedienté completo.

Vadhir Derbez (Instagram/@vadhird)

La agente del MP fue suspendida y le habrían retirado su plaza, pero dicha información no ha sido confirmada por la Fiscalía de la CDMX.

La información sobre la denuncia contra Vadhir Derbez fue difundida a inicios de mayo de 2026, aunque esta se realizó el 2 de abril de 2026.

El programa De Primera Mano expuso varias hojas de la denuncia contra Vadhir Derbez, incluso se mostraba parte de las declaraciones de la presunta víctima.

Los abogados de Vadhir Derbez expresaron a este programa que no habían tenido acceso a la carpeta de investigación.

Ofrecieron el expediente de Vadhir Derbez en diversos programas de televisión

Vadhir Derbez se enteró de la denuncia en su contra por presuntos mensajes de extorsión y se ignora si la Fiscalía de la CDMX ya lo notificó de los hechos.

Conductores de Ventaneando revelaron que los contactaron a través de un compañero para ofrecerles acceso a la carpeta de investigación de Vadhir Derbez a cambio de dinero.

Ventaneando rechazó la oferta, pero días después aparecieron documentos que confirmaban la carpeta de investigación en otro programa de televisión.

Mónica Castañeda menciona que una persona que dijo ser abogado, fue quien buscaba vender la carpeta de investigación.