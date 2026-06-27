El abogado de Vadhir Derbez habló de la denuncia contra la agente del MP encargada de su carpeta de investigación y a quien destituyeron de la Fiscalía de la CDMX.

El jueves 25 de julio trascendió que la MP encargada de integrar la carpeta de investigación contra Vadhir Derbez, había sido destituida por presuntamente vender el expediente.

Vadhir Derbez aclaró que la destitución de la MP está relacionada con el inicio de una investigación en su contra y por presuntas prácticas corruptas.

Abogado de Vadhir Derbez detalla la denuncia en contra de agente del MP

Enrique González Casanova, abogado de Vadhir Derbez, celebra que la MP haya sido removida de su cargo luego de que la denunciaron ante la Fiscalía especializada en materia de delincuencia organizada (FEMDO).

El abogado de Vadhir Derbez reveló que la MP podría estar relacionada con el caso de extorsión que ha denunciado desde que se dio a conocer el caso en su contra.

Vadhir Derbez (Instagram/@vadhird)

Recordemos que Vadhir Derbez acusó recibir mensajes de extorsión donde le pedían una cantidad millonaria a cambio de no seguir con la denuncia en su contra por presunta violación.

Asimismo, Enrique González Casanova niega que la MP haya sido removida por venderles el expediente del caso de Vadhir Derbez, ya que ellos accedieron a este por ser un derecho del imputado.

El abogado de Vadhir Derbez reveló que ellos siempre expusieron a esta MP por presuntamente integrar de forma fraudulenta la carpeta de investigación en contra del actor.

“Nosotros somos los que estamos provocando que la suspendan y estamos totalmente agradecidos de que la hayan suspendido” Vadhir Derbez

Acusan a MP de ser cómplice en las extorsiones a Vadhir Derbez

Enrique González Casanova asegura que la MP del caso de Vadhir Derbez es cómplice de los abogados de la presunta víctima del actor.

Aseguran que hay una red de extorsionadores detrás de la acusación en contra de Vadhir Derbez, quien es señalado de presunta violación.

El abogado de Vadhir Derbez asegura que la MP se dedicaba a fabricar carpetas de investigación, por lo que actualmente es investigada por asuntos internos de la Fiscalía de la CDMX.