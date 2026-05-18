Kalimba habla de la acusación contra Vadhir Derbez por abuso sexual y recuerda cuando él fue señalado del mismo delito hace 16 años.

Vadhir Derbez enfrenta una denuncia por violación, por parte de una mujer estadounidense de 19 años, quien trabajó con él en la grabación de un video.

El actor niega la acusación y menciona que le han pedido dinero a cambio de que el proceso no continúe.

Ante esta situación, Kalimba fue cuestionado sobre el tema y lamenta que Vadhir Derbez atravieses una situación como esta.

Kalimba cree en la inocencia de Vadhir Derbez

Vadhir Derbez sigue defendiendo su inocencia tras ser señalado de presunta violación y Kalimba le envió sus mejores deseo por el momento que está atravesando.

“Lo mejor siempre para la verdad, mucha fuerza para la familia Derbez y listo” Kalimba

Kalimba expresó que él no “metía las manos al fuego” por nadie, pero no creía que Vadhir Derbez hubiera abusado de alguien.

Kalimba (Kalimba / Facebook)

Sin embargo, aclaró que el caso debe ser juzgado por la justicia y que la verdad solo la conocen las personas involucradas.

“No podemos meter jamás las manos al fuego por nadie más, es decir, la verdad la sabe Dios, pero lo que sí podemos decir son cosas como: ‘Yo conozco a tal o a cuál’, y yo conozco a Vadhir, y yo puedo decir de él que, en mi impresión, en lo que mi vida ha dejado, no lo creo capaz de hacer algo así” Vadhir Derbez

El cantante reveló que ha convivido con Vadhir Derbez y lo considera un hombre respetuoso con las mujeres.

"Incluso alguna vez salí con él, salimos de fiesta un par de veces, pocas, la verdad es que muy pocas, dos, y lo vi. A mí Vadhir siempre se me ha hecho un caballero" Vadhir Derbez

Vadhir Derbez (Instagram/@vadhird)

¿Vadhir Derbez vive la misma situación legal que Kalimba? Esto opina el cantante

Kalimba fue señalado de presunto abuso sexual hace 16 años e incluso estuvo algunos días en prisión.

Al final, el cantante fue absuelto del caso por falta de pruebas y actualmente enfrenta una demanda por abuso sexual por parte de Melissa Galindo.

El cantante recordó que esta acusación lo sigue persiguiendo: “¿Quién se ha tomado la molestia de limpiar lo que se demostró que no era cierto? Y ese es el problema”.

En el caso de Vadhir Derbez aún no se ha dado una resolución sobre el caso y tampoco se ha realizado una audiencia inicial.

Kalimba hizo un llamado a las autoridades para que se castiguen las denuncias falsas, una vez que se compruebe que no se cometió un delito.