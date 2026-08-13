La presidenta Claudia Sheinbaum se pronunció sobre la llegada de Enrique de la Madrid a TV Azteca, luego de que el exsecretario de Turismo se incorporara a la televisora para participar en en un programa de concursos llamado ‘¿Quién quiere ser millonario?’.

“Ellos tienen responsabilidades públicas también, porque aún tienen concesión del Estado mexicano, no del gobierno, del Estado mexicano” Claudia Sheinbaum

Sheinbaum señaló que TV Azteca, al igual que otros medios de comunicación, tiene responsabilidades públicas debido a que cuenta con una concesión otorgada por el Estado mexicano, por lo que habría que esperar a cómo será la participación de Enrique de la Madrid en la televisora.

Sheinbaum defiende derecho de expresión y réplica

Claudia Sheinbaum indicó que quienes participan en los medios de comunicación tienen derecho a expresarse, al tiempo que recordó la importancia de garantizar el derecho de réplica para las personas involucradas en la información difundida.

“Ya cada quien, son dos proyectos, ellos tienen responsabilidades públicas porque tienen consesión del estado mexicano, no del gobierno, del estado mexicano y también tienen responsabilidades públicas, todos, sobre todo si vas a estar informando. En este caso si vas a estar informando, pues quien quiera participar ahí pues ya como que se están agrupando. No se cuanto vaya a subir su raiting, pero bueno ahí tienen un espacio y no vamos a censurar porque hay derecho de audiencia” Claudia Sheinbaum

La presidenta también mencionó que continúa la consulta pública sobre las nuevas disposiciones relacionadas con los medios de comunicación, cuyo periodo concluye el próximo 21 de agosto.

Asimismo, destacó que integrantes de la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión (CIRT) ya han reconocido la importancia de contar con figuras como el defensor de las audiencias y un código de ética en cada medio.

Sheinbaum sostuvo que no se trata de censurar los contenidos, sino de garantizar el derecho de las audiencias y mantener un equilibrio entre la libertad de expresión y el derecho de réplica.