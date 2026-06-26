El actor Vadhir Derbez celebró la suspensión y destitución de Carla Rodríguez Saldaña, agente del Ministerio Público de la Fiscalía de Delitos Sexuales de la CDMX, acusada de presunta corrupción por filtrar o vender la carpeta de investigación en su contra.

Vadhir Derbez, denunciado en abril de 2026 por presunto abuso sexual, afirmó que desde el inicio detectó irregularidades en el proceso.

La Fiscalía de la CDMX confirmó la separación inmediata de la funcionaria mientras se investigan los hechos.

Vadhir Derbez celebró la suspensión de la Ministeria Pública por filtrar su carpeta de investigación (@vadhirderbez / X)

Hubo irregularidades desde el primer día del caso, asegura Vadhir Derbez

Vadhir Derbez celebró a través de sus redes sociales la suspensión de Carla Rodríguez Saldaña, agente del Ministerio Público de la Fiscalía de CDMX adscrita a Delitos Sexuales, por presunta corrupción al filtrar o vender la carpeta de investigación en su contra.

Vadhir Derbez afirmó que la funcionaria habría actuado de forma corrupta, permitiendo que la defensa de la acusadora tuviera acceso irregular a información confidencial.

Cabe recordar que la denuncia contra Vadhir Derbez fue presentada en abril de 2026 por una modelo estadounidense de 19 años, quien lo acusa de abuso sexual durante la grabación de un video musical en Coyoacán; el actor ha negado rotundamente los hechos y asegura que se trata de un intento de extorsión.

Su equipo legal presentó denuncias ante las autoridades correspondientes por la integración de una carpeta apócrifa y posible colusión entre la Ministerio Público Carla Rodríguez Saldaña y la asesoría jurídica de la modelo.

Eugenio Derbez y Vadhir Derbez (Instagram/@vadhird)

Según Vadhir Derbez, la justicia no debe convertirse en instrumento de persecución ni de negocio, por lo que expresó que “Celebro que la Fiscalía haya suspendido a una agente del Ministerio Público señalada por actos de corrupción”, tras conocer la medida.

La Fiscalía General de Justicia de la CDMX confirmó la separación inmediata de Rodríguez Saldaña mientras se investigan los hechos de filtración del expediente completo, que supuestamente llegó a manos de la defensa de Vadhir Derbez.

Este escándalo sobre Vadhir Derbez y la denuncia en su contra por presunto abuso sexual, ha puesto en el centro del debate la integridad de las carpetas de investigación en delitos sexuales y ha dado oxígeno a la versión del actor, quien asegura contar con pruebas de su inocencia; de momento, su defensa continuará impulsando las denuncias por corrupción para esclarecer el caso.