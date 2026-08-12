Ariana Grande confirmó oficialmente su reconciliación con Ricky Álvarez, bailarín de ascendencia mexicana y exnovio, mediante un carrusel de fotos en Instagram publicado el 12 de agosto de 2026.

Ariana Grande sorprende al publicar fotos con Ricky Álvarez, su novio (Especial)

La pareja, que mantuvo un noviazgo entre 2015 y 2016, fue captada en diversos encuentros públicos antes de hacer oficial su regreso.

En las imágenes aparecen abrazados y con atuendos coordinados, lo que sus seguidores interpretaron como la confirmación definitiva.

Fuentes cercanas aseguran que Ricky Álvarez ha sido un apoyo clave para la cantante Ariana Grande en meses recientes.

Ariana Grande sorprende al publicar fotos con Ricky Álvarez, su novio (Especial)

Con estas fotos en Instagram, Ariana Grande hace oficial su regreso con Ricky Álvarez

Ariana Grande confirmó oficialmente su reconciliación con Ricky Álvarez el miércoles 12 de agosto, a través de una publicación en su cuenta de Instagram.

La confirmación puso fin a semanas de especulaciones sobre el regreso de la pareja tras casi una década de su primera ruptura.

Ariana Grande compartió un carrusel de fotos que incluía imágenes junto a Álvarez, lo que ha sido tomado por muchos usuarios como una confirmación de que retomaron su romance.

Una de las que más ha llamado la atención es una ligeramente fuera de foco o intencionalmente borrosa que además aparece invertida (boca abajo) en la publicación.

En la imagen se logra apreciar a Ariana Grande y Ricky Álvarez abrazados, el bailarín se encuentra de frente tomando la foto, mientras que la cantante está de espaldas y lo toma por la cintura.

En otra de las fotos, ambos aparecen abrazados en una selfie frente al espejo usando atuendos coordinados (camisetas blancas y pantalones de mezclilla), aunque no se les ve el rostro.

Ricky tiene su brazo rodeando el hombro de la cantante mientras ella toma la fotografía.

Ariana Grande etiquetó directamente a Ricky Álvarez en las imágenes, lo que fue interpretado por sus seguidores como el paso definitivo para hacer la relación “Instagram oficial”.

El pie de foto que acompaña al carrusel consiste únicamente en emojis.

Esta es la historia de amor de Ariana Grande y Ricky Álvarez, bailarín de ascendencia mexicana

La relación entre Ariana Grande y Ricky Álvarez es una historia que abarca más de una década, evolucionando de una relación profesional a un romance, luego a una amistad y, finalmente, a una reconciliación oficial en 2026.

Se conocieron en 2014 cuando Ricky fue contratado como bailarín de apoyo para el Honeymoon Tour.

Comenzaron a salir formalmente en 2015, poco después de que la cantante terminara su relación con Big Sean. Su romance duró aproximadamente un año.

Se cree que la canción “Moonlight” de su álbum Dangerous Woman fue inspirada por él; el título hace referencia a un apodo que Ricky le dio tras su primer beso.

Terminaron su relación en julio de 2016 de manera amistosa. Ricky dejó el baile para enfocarse en la fotografía y dirección creativa, llegando a colaborar nuevamente con Ariana en giras como Sweetener.

En Thank U, Next, Ariana lo mencionó con la línea: “Wrote some songs about Ricky / Now I listen and laugh”.

Los rumores de un regreso comenzaron a intensificarse tras la ruptura de Ariana con su coprotagonista de Wicked, Ethan Slater.

Fueron vistos juntos en junio en Austin, Texas, y en julio celebrando el Día de la Independencia en Florida con la familia de la cantante. También fueron captados caminando abrazados en Central Park, Nueva York.

Durante su gira Eternal Sunshine Tour, Ariana cambió la letra de Thank U, Next por: “Wrote some songs about Ricky / We always find our way back” (“Siempre encontramos el camino de regreso”).

Fuentes cercanas indican que esta reconciliación se siente como algo “real” y no un simple despecho, ya que su larga historia previa les permitió retomar la relación de forma orgánica.