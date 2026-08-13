Enrique de la Madrid incursionará de lleno en el entretenimiento como conductor de ¿Quién quiere ser millonario?, programa de concursos que regresará a la televisión mexicana de la mano de TV Azteca y Sony Pictures Television.
El propio Enrique de la Madrid confirmó su incorporación a ¿Quién quiere ser millonario? a través de sus redes sociales y aseguró que será un privilegio ponerse al frente de uno de los formatos de preguntas y respuestas más conocidos a nivel internacional.
¿Cuándo se estrena ¿Quién quiere ser millonario? con Enrique de la Madrid?
La nueva versión de ¿Quién quiere ser millonario? con Enrique de la Madrid, llegará a Azteca Uno el domingo 27 de septiembre de 2026, marcando el regreso del programa después de 14 años fuera de la televisión mexicana.
El formato conservará su esencia: los participantes deberán responder una serie de preguntas de opción múltiple cuya dificultad aumentará progresivamente, mientras el premio económico también crecerá conforme avancen.
La nueva producción contempla 15 preguntas y la participación de padrinos y madrinas, figuras vinculadas con TV Azteca que podrán ayudar a los concursantes.
Para Enrique de la Madrid; sin embargo, el atractivo del programa no está únicamente en las preguntas o el dinero, sino en las historias y sueños de quienes participan.
La llegada de Enrique de la Madrid, exsecretario de Turismo a ¿Quién quiere ser millonario? representa un cambio de escenario para el político, abogado y comunicador, quien ahora deberá poner a prueba sus habilidades frente a las cámaras en un formato completamente distinto al análisis político.