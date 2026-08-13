Enrique de la Madrid incursionará de lleno en el entretenimiento como conductor de ¿Quién quiere ser millonario?, programa de concursos que regresará a la televisión mexicana de la mano de TV Azteca y Sony Pictures Television.

El propio Enrique de la Madrid confirmó su incorporación a ¿Quién quiere ser millonario? a través de sus redes sociales y aseguró que será un privilegio ponerse al frente de uno de los formatos de preguntas y respuestas más conocidos a nivel internacional.

¿Cuándo se estrena ¿Quién quiere ser millonario? con Enrique de la Madrid?

La nueva versión de ¿Quién quiere ser millonario? con Enrique de la Madrid, llegará a Azteca Uno el domingo 27 de septiembre de 2026, marcando el regreso del programa después de 14 años fuera de la televisión mexicana.

El formato conservará su esencia: los participantes deberán responder una serie de preguntas de opción múltiple cuya dificultad aumentará progresivamente, mientras el premio económico también crecerá conforme avancen.

Enrique de la Madrid, durante el primer foro "Diálogos Ciudadanos" del Frente Amplio por México (Mario Jasso / Mario Jasso)

La nueva producción contempla 15 preguntas y la participación de padrinos y madrinas, figuras vinculadas con TV Azteca que podrán ayudar a los concursantes.

Para Enrique de la Madrid; sin embargo, el atractivo del programa no está únicamente en las preguntas o el dinero, sino en las historias y sueños de quienes participan.

La llegada de Enrique de la Madrid, exsecretario de Turismo a ¿Quién quiere ser millonario? representa un cambio de escenario para el político, abogado y comunicador, quien ahora deberá poner a prueba sus habilidades frente a las cámaras en un formato completamente distinto al análisis político.