Este 30 de enero se informó de la muerte de Henner Hofmann, fotógrafo y director del Centro de Capacitación Cinematográfica.

El cinefotógrafo mexicano Henner Hofmann ganó un Premio Ariel por ‘La Leyenda de una Máscara’, a continuación te contamos todos los detalles sobre su muerte.

¿De qué murió Henner Hofmann, fotógrafo y director del Centro de Capacitación Cinematográfica?

A través de las redes sociales se dio a conocer la muerte de Henner Hofmann, fue director de fotografía de cintas de Bon Jovi, Wesley Snipes, Gloria Trevi y Jorge Ortiz de Pinedo.

Henner Hofmann, fotógrafo y director del Centro de Capacitación Cinematográfica (@AcademiaCineMx / X )

Aún se desconocen las causas de su muerte de Henner Hofmann, se sabe que en mayo pasado se sometió a una operación de corazón.

Henner Hofmann fue director del Centro de Capacitación Cinematográfica y fue de los primeros trabajadores detrás de la cámara que colaboraron en producciones hollywoodenses grabadas en México

Además, fue miembro fundador de la Asociación Mexicana de Cinefotografía (AMC) y dedicó su vida a consolidar un espacio para las nuevas generaciones de cineastas.

En octubre pasado, Henner Hofmann recibió un reconocimiento a su carrera por parte de la Asociación Mexicana de Cinefotógrafos.

Henner Hofmann fue una de las pocas figuras en recibir la distinción a la Excelencia Académica por parte de la American Society of Cinematographers.

Fue el primer mexicano en obtener el Premio Coral a la Mejor Fotografía en el Festival de Cine de La Habana.

Estos fueron algunos de los trabajos de Henner Hofmann

Henner Hofmann deja un gran legado en la industria y es que trabajó en diferentes producciones como:

Vampiros: los muertos

Gallowalkers

Zapatos viejos

Cándido de día, Pérez de noche

Verano peligroso

Nocturno a Rosario