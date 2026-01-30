Catherine O’Hara, actriz canadiense y recordada por ser la mamá de Mi pobre Angelito ha muerto a los 71 años, según confirmó TMZ.

La muerte de Catherine O’Hara ha tomado por sorpresa al gremio en Hollywood, pues las causas no son claras por ahora.

Catherine O’Hara, mamá de Mi pobre Angelito muere a los 71 años de edad

Este viernes 20 de enero 2026, se ha confirmado la muerte a los 71 años de la actriz Catherine O’Hara, misma que diera vida a la mamá de Mi pobre Angelito en las icónicas películas navideñas de los 90´s.

El medio TMZ apuntó que la muerte de la actriz Catherine O’Hara no está clara, conforme a declaraciones de dos fuentes directas sobre la triste noticia en el mundo del cine y la televisión internacional.

Catherine O'Hara en los Premios Emmy 2024. (Richard Shotwell / Invision/AP)

De la mamá de Mi pobre Angelito a Delia Deetz en Beetlejuice, así fue Catherine O’Hara

La actriz canadiense Catherine O’Hara se convirtió en una de las más icónicas de la industria del cine y la televisión en Hollywood con una sólida y premiada carrera.

Su comienzo en la comedia Second City en 1974 la lanzó al estrellato como actriz y guionista, lo que la llevó a ganar un Premio Emmy en 1982.

Tras esto y antes de convertirse en la mamá de Mi pobre Angelito (1990), la carrera de Catherine O’Hara debutó en el cine con Double Negative (1980), así como con After Hours (1985) y Heartburn (1986).

Otros de los grandes papeles de Catherine O’Hara fue el de Delia Deetz en Beetlejuice (1988), mismo personaje que repitió en la secuela Beetlejuice Beetlejuice (2024).

Entre los últimos trabajos de Catherine O’Hara fue en la serie de Apple TV+, The Studio, actuación que le valió una nominación al Emmy.