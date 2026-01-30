Catherine O’Hara fue una actriz de cine y televisión, reconocida por su participación en películas como Mi pobre angelito y Schitt’s Creek.

Sin embargo, el viernes 30 de enero de 2026 su vida acabó a los 71 años de edad. Aquí te contamos todo sobre su icónica trayectoria.

¿Quién fue Catherine O’Hara?

Catherine Anne O’Hara fue una actriz, comediante y guionista canadiense-estadounidense con una carrera que se extendió por más de cinco décadas en cine, televisión y comedia. A lo largo de su trayectoria se destacó por su talento tanto frente a la cámara como detrás de escena en escritura y sketch cómico, convirtiéndose en una figura querida del entretenimiento a nivel mundial.

Catherine O’Hara fue galardonada con múltiples Emmys, un Golden Globe y premios de la crítica durante su carrera, destacando su versatilidad en comedia y drama.

¿Qué edad tenía Catherine O’Hara?

Catherine O’Hara nació el 4 de marzo de 1954 en Los Ángeles, California, por lo que falleció de 71 años este 30 de enero del 2026.

¿Catherine O’Hara tuvo esposo?

Sí, en 1992 Catherine O’Hara se casó con Bo Welch, quien es un director de arte, de cine y de televisión.

¿Qué signo zodiacal era Catherine O’Hara?

Al haber nacido el 4 de marzo, Catherine O’Hara era Piscis, signo que se caracteriza por ser intuitivo, empático, creativo y sensible.

¿Catherine O’Hara tuvo hijos?

Sí, Catherine O’Hara tuvo dos hijos junto a su esposo: Luke Welch y Matthew Welch.

¿Qué estudió Catherine O’Hara?

Catherine O’Hara estudió en el Burnhamthorpe Collegiate Institute en Toronto, donde completó su educación secundaria. Sin embargo, no cuenta con estudios universitarios, pues comenzó a asistir a clubes y grupos como The Second City, donde comenzó con su carrera de comedia e improvisación.

¿En qué trabajó Catherine O’Hara?

Catherine O’Hara trabajó en una amplia y versátil carrera artística como actriz, comediante y guionista, destacando proyectos como: