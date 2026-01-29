Se ha dado a conocer la muerte del actor de voz alemán Stefan Gossler a los 70 años de edad, quien fue conocido especialmente por interpretar a Cell en Dragon Ball Z y otros roles icónicos como Jackie Chan.

Se sabe que la muerte de Stefan Gossler ocurrió el pasado 19 de enero de 2026; sin embargo, ante el fallecimiento de varios actores de doblaje en el primer mes del año, se ha hecho viral en las redes sociales.

Muere Stefan Gossler, actor de voz en alemán de Cell en Dragon Ball Z; fans están de luto

El mundo del doblaje está del luto al darse a conocer la muerte de Stefan Glossler, actor de voz alemán cuya muerte ocurrió en Berlín a los 70 años, tras una enfermedad grave pero breve aunque no se detalló de qué se trataba.

Gossler fue conocido por ser la voz de Cell en Dragon Ball Z, así como en muchos otros roles icónicos que lo destacaron en el gremio como:

Cell en Dragon Ball Z

Rey Julien en Los pingüinos de Madagascar

Jackie Chan en Las Aventuras de Jackie Chan

Detective Conan

Red Tornado en Batman

Bebé Jefe de Un Jefe en Pañales

Voces de Stefan Gassler, actor de voz alemán (Especial)

Stefan Gossler fue una figura clave en el doblaje alemán con voces memorables en animaciones y live-action, y su muerte ha generado varias reacciones de luto entre fans del anime y, especialmente, de Dragon Ball.

Y es que como se mencionaba, la muerte de Gossler coincide con la reciente muerte del también actor de doblaje Kōzō Shioya, voz japonesa de Majin Buu el pasado 20 de enero.

Como se reveló anteriomente, la muerte de Stefan Gossler y Kōzō Shioya no solo marca una semana trágica para la comunidad de Dragon Ball con estas pérdidas en pocos días, sino que se suman a las muertes de otros actores de doblaje en español latino.