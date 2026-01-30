Pedro Pascal -de 50 años de edad- dedicó un emotivo mensaje a Catherine O’Hara, quien murió el 30 de enero a los 71 años de edad.

Catherine O’Hara y Pedro Pascal trabajaron juntos en la segunda temporada de la serie The Last of Us.

Pedro Pascal comparte emotiva despedida para Catherine O’Hara

La muerte de Catherine O’Hara consternó a compañeros y amigos, entre ellos Pedro Pascal.

El actor compartió una foto junto a Catherine O’Hara, quien interpretó a Gail’l la terapeuta de Joel, interpretado por Pedro Pascal, en The Last of Us.

“Qué genialidad estar cerca de ti. Eternamente agradecido. Hay menos luz en mi mundo, este mundo afortunado que te tuvo, te mantendrá, siempre, siempre” Pedro Pascal

Pedro Pascal se despide de Catherine O'Hara con un conmovedor mensaje (Instagram/@pascalispunk)

El actor mencionó que estaba agradecido de haber conocido a Catherine O’Hara, a quien siempre recordará.

Asimismo, Pedro Pascal se dijo afortunado de haber trabajado con una figura tan importante como Catherine O’Hara.

La publicación de Pedro Pascal obtuvo más de un millón de likes, pues Catherine O’Hara era un ícono de Hollywood.

La causa de la muerte de Catherine O’Hara no ha sido confirmada, pero trascendió que había sufrido un infarto.

Catherine O'Hara en The Last of Us (HBO)

Michael Keaton y otros famosos recuerdan con amor y admiración a Catherine O’Hara

Catherin O’Hara es reconocida por películas como Mi pobre Angelito y Beetlejuice.

Macaulay Culkin compartió un mensaje de despedida para su “mamá” en Mi Pobre Angelito y expresó que tenía muchas cosas decirle a Catherine O’Hara.

Lamentablemente, ya no hubo tiempo para que Macaulay Culkin y Catherine O’Hara se reunieran de nuevo.

Michael Keaton, compañero de Catherine O’Hara en Beatlejuice, también se despidió de Catherine O’Hara en Instagram.

“Nos remontamos antes de Betlejuice. Ella ha sido mi prometida, mi esposa, némesis, mi verdadera amiga en la vida real. Duele, la voy a extrañar” Michael Keaton

Catherine O’Hara fue de las actrices recurrentes en las películas de Tim Burton y el director compartió una foto con ella durante el rodaje de Beetlejuice.

“Catherine, te amo. Esta foto muestra cuánta luz nos diste a todos. Fuiste una parte especial de mi vida y después de mi vida” Tim Burton