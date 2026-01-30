Macaulay Culkin -de 43 años de edad- despide a Catherine O’Hara con un triste mensaje en Instagram tras la mueerte de la actriz.

El viernes 30 de enero se confirmó la muerte de Carherine O’Hara a los 71 años de edad.

Macaulay Culkin compartió un triste mensaje tras la muerte de Catherine O’Hara

Catherine O’Hara y Macaulay Culkin protagonizaron Mi pobre Angelito, una película que se ha convertido en ícono de la Navidad.

Macaulay Culkin escribió en Instagram: “Mamá. Pensé que teníamos tiempo. Quería sentarme a tu lado. Te escuché. Pero tenía mucho más que decir. Te veo más tarde”.

Junto al mensaje, Macaulay Culkin compartió una foto junto Catherine O’Hara en Mi pobre Angelito y de la última vez que se reunieron en público.

Macaulay Culkin despide con un emotivo mensaje a Catherine O'Hara (Instagram/@culkamania)

El actor expresó su tristeza por la muerte de Catherine O’Hara, a quien consideraba más que una colega, pues era su amiga y una figura materna.

Catherine O’Hara y Macaulay Culkin se dejaron ver en público por última vez en 2023, cuando se develó la estrella del actor en el Paseo de la Fama de Hollywood.

Macaulay Culkin mencionó que tenía mucho que decirle a Catherine O’Hara, pero ya no tenía oportunidad, pero sabía que “algún día se reencontrarían”.

Catherine O'Hara y Macaulay Culkin en Mi Pobre Angelito (Instagram/@culkamania)

Estas fueron las últimas conmovedoras palabras que Catherine O’Hara le dijo a Macaulay Culkin

En 2023, Catherine O’Hara compartió un último conmovedor discurso para Macaulay Culkin, a quien conoció cuando tenía 10 años de edad.

Catherine O’Hara expresó que Macaulay Culkin era un niño que sobrevivió a la fama y dinero de Hollywood, mostrando que su talento era lo que realmente lo definía.

“Creo que hay que poseer una cierta cualidad, un don que nuestro querido John Hughes (director de Mi pobre angelito) obviamente reconoció”, dijo Catherine O’Hara sobre el actor.

Macaulay Culkiny Catherine O’Hara tuvieron una larga amistad y complicidad que hicieron que muchos creyeran que realmente eran madre e hijo.