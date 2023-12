La estrella infantil de los 90, Macaulay Culkin ha recibido apenas su estrella en el Paseo de la Fama, lo que ha generado interés por el actor de Mi Pobre Angelito, ¿quién es? Te contamos.

Al fin y tras muchos muchos años (como han opinado los fans y la prensa especializada) Macaulay Culkin recibió el honor de tener su propia estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood.

Emotivo momento fue el que se vivió cuando Macaulay Culkin recibió al fin su estrella en el Paseo de la Fama en Hollywood.

A manos de quien fuera su madre en Mi Pobre Angelito, la actriz Catherine O’Hara -de 69 años de edad- le dedicó a su hijo en pantalla Macaulay Culkin unas lindas palabras.

“Macaulay, felicidades. Mereces una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. Gracias por incluirme a mí, tu mamá falsa que te dejó solo no solamente una vez, sino dos, en este momento tan feliz”.

Así como la actriz Catherine O’Hara se dijo sentirse orgullosa del hombre en que se ha convertido Macaulay Culkin.

Por su parte, Macaulay Culkin le dedicó unas hermosas palabras a su pareja, la también actriz Brenda Song quien lo acompañó junto a sus dos hijos en este importante momento al recibir su estrella en el Paseo de la Fama en Hollywood.

“Tú eres absolutamente todo. Eres mi campeona, eres la única persona que me hace más feliz hoy que yo mismo, no solo eres la mejor mujer que he conocido sino la mejor persona”.

Macaulay Culkin