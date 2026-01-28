Kōzō Shioya, actor original de la voz en japonés de Majin Buu, personaje de Dragon Ball Z, ha muerto a los 70 años de edad tal y como se ha revelado en las redes sociales.

De acuerdo a la información, la muerte de Kōzō Shioya, actor de doblaje en Dragon Ball Z, ocurrió el pasado 20 de enero del 2026; sin embargo, recientemente su agencia dio a conocer de manera internacional revelando que su funeral se realizó solo con familiares.

Muere Kōzō Shioya, voz original en japonés de Majin Buu, personaje de Dragon Ball Z

El mundo del anime y del doblaje está de luto tras darse a conocer la muerte de Kōzō Shioya, quien diera su voz a Majin Buu, uno de los personajes icónicos del anime Dragon Ball Z, Dragon Ball GT, Dragon Ball Kai y Dragon Ball Super excepto en Dragon Ball Daima en donde dicho personaje fue doblado por Shiho Amuro.

De acuerdo con el comunicado oficial de Aoni Production, Kōzō Shioya murió a los 70 años de edad a causa de una hemorragia cerebral.

Muere Kozo Shioya, actor de voz de Majin Buu en Dragon Ball Z (Toei Animation)

Kōzō Shioya era parte de Aoni Production desde 1966, y además de dar vida a Majin Buu, Kid Buu y Evil Buu en Dragon Ball Z en su versión en japonés, también dio voz a otros personajes y roles en animes icónicos como como:

Mondo Agake en Gundam ZZ

Genzo, Pappag y Weevil en One Piece

Jigumo en Naruto

Motokichi Kinuta en World Trigger

Nintama Rantaro

Además de ser uno de los actores de doblaje o seiyū reconocido en el mundo del anime en Japón, Kōzō Shioya también formó parte del elenco de voces de varios videojuegos como:

Sengoku BASARA

Kingdom Hearts II

Metal Gear Solid II y III