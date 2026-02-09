Catherine O’Hara, recordada por Beetlejuice y Schitt’s Creek, murió a los 71 años por una embolia pulmonar derivada de cáncer de recto.

La actriz habría trabajado enferma hasta sus últimos días, sin revelar su padecimiento.

Catherine O’Hara (Agencia México)

Catherine O’Hara murió de una embolia provocada por el cáncer

De acuerdo con la Oficina del Médico Forense del Condado de Los Ángeles, Catherine O’Hara murió de una embolia pulmonar derivada de un cáncer de recto.

Según el análisis forense, Catherine O’Hara padecía y luchaba contra el cáncer de recto al momento de su muerte, siento esta la causa subyacente.

Es decir, los problemas de salud que tenía por su lucha con el cáncer de recto, tuvieron como consecuencia que desarrollara una embolia pulmonar que terminó con su vida.

Esto va a acorde a los reportes iniciales de su muerte, donde se indicó que fue trasladada de emergencia debido a problemas respiratorios graves.

Originalmente la agencia Creative Artists Agency (CAA) señaló que murió tras una “breve enfermedad”, sin dar más detalles.

Aunque llegó al hospital durante este episodio, murió al poco tiempo de se internada el pasado 30 de enero de 2026.

Catherine O’Hara (Agencia México)

Catherine O’Hara habría trabajado enferma hasta el día de su muerte

Hasta donde se sabe, Catherine O’Hara nunca reveló al público que padecía cáncer, lo que hace pensar que estuvo trabajando ya enferma, durante un tiempo y hasta su muerte.

Recordemos que en los últimos años, Catherine O’Hara repitió su papel de Delia Deetz en Beetlejuice, Beetlejuice, además de ser parte de la serie de The Last of Us.

Se sabe que la actriz padecía dextrocardia con situs inversus, que en términos simples, es una condición que invierte los órganos internos de una persona (el corazón del lado izquierdo y el hígado del derecho, por ejemplo).

Sin embargo, esto no fue factor para el desarrollo de la enfermedad que terminó con su vida a inicios de 2026.

Catherine O’Hara buscó siempre un bajo perfil en cuanto a su vida privada, por ello es que no hubo reportes de problemas de salud en años o meses previos a su muerte.