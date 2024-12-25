En 1990, Macaulay Culkin obtuvo el éxito tras protagonizar la película navideña de Mi Pobre Angelito.

Película la cual tuvo una segunda entrega e hizo que las ganancias de Macaulay Culkin fueran más que millonarias.

Pero ¿de cuánto han sido las ganancias millonarias que hizo con las 2 películas de Mi Pobre Angelito? Esto es lo que Macaulay Culkin se llevó a la cartera.

Están han sido las ganancias millonarias de Macaulay Culkin con Mi Pobre Angelito

Mi Pobre Angelito no solo fue el gran éxito que catapultó a lo más grande la carrera del actor Macaulay Culkin. También lo hizo ganar varios millones, pese a que en la primera película de Mi Pobre Angelito se llevó solo 100 mil dólares, lo que sería más de 2 millones de pesos al tipo de cambio actual.

Sin embargo, los millones de dólares para Macaulay Culkin llegaron en la segunda película de Mi Pobre Angelito.

Pues tras las negociaciones, el sueldo de Macaulay Culkin para Mi Pobre Angelito 2 ascendió a nada más ni menos que de 4,5 millones de dólares, que es igual a más de 90 millones de pesos.

Y no solo eso, pues Macaulay Culkin acordo también tener ganancias por Mi Pobre Angelito 2 de lo recaudado en taquilla.

Lo que hizo que el joven actor recibiera el 5 % del total en taquillas, sumando 18 millones de dólares que es igual a más de 362 millones pesos adicionales a sus ganancias.

Lo que sin duda fue un gran sueldo para Macaulay Culkin que en ese entonces era solo un niño de solo 12 años.

Macaulay Culkin en Mi Pobre Angelito (Disney)

Macaulay Culkin sigue teniendo ganancias por las 2 películas de Mi Pobre Angelito

Hoy con 44 años de edad, el actor y también músico Macaulay Culkin sigue teniendo ganancias por las 2 películas de Mi Pobre Angelito.

Pues pese haber pasado ya 34 años, desde el estreno de la primera película de Mi Pobre Angelito, el actor Macaulay Culkin sigue obteniendo beneficios.

Ya que actualmente Macaulay Culkin sigue recibiendo millones en regalías y más por la temporada de Navidad y todo gracias por protagonizar las 2 películas de Mi Pobre Angelito.