Un colchón volvió a hacer de las suyas en La Casa de los Famosos México 2025, pues ahora Alexis Ayala de 60 años de edad, estalló contra Dalilah Polanco por una petición que le hizo.

La tensión en La Casa de los Famosos México 2025 es cada vez más evidente entre los integrantes, pues ahora se hizo un pleito absurdo entre Dalilah Polanco de 53 años de edad, y Alexis Ayala.

Dalilah Polanco y Alexis Ayala protagonizan discusión en La Casa de los Famosos México 2025 por un colchón

Mientras los conductores de La Casa de los Famosos México 2025 estaban en la gala de ViX, Dalilah Polanco y Alexis Ayala tuvieron un desencuentro por un colchón.

Así como la temporada pasada del reality show un colchón inició la disputa entre los cuartos, en esta ocasión pasó lo mismo pero solo con dos integrantes de La Casa de los Famosos México 2025.

Según lo mostrado por las cámaras de La Casa de los Famosos México 2025, Dalilah Polanco estaba teniendo dificultad para caminar por la nueva habitación Eclipse por el colchón de Alexis Ayala que estaba en el piso, ante ello le pidió recorrerlo un poco cuando tuviera oportunidad.

“Alexis, un favorzote. Al rato, ahorita no urge ni nada, al rato ¿me echas la mano pegando el colchón para acá (...) Nada más para pasar, por favor. Es que yo no tengo mucha agilidad”. Dalilah Polanco, actriz.

Dalilah Polanco no puede pasar por el colchón en La Casa de los Famosos México 2025. (Instagram/lacasafamososmx / Tomada de video)

Recordemos que Dalilah Polanco se lesionó en la prueba de líder de La Casa de los Famosos México 2025, por lo que terminó con muleta y la mano lastimada.

Ante la petición que Dalilah Polanco le hizo a Alexis Ayala, el actor estalló y le aseguró que más allá de moverlo para que no le estorbara, lo quitaba para así quedarse sin cama.

“Sí, de una vez, cómo quieras. Y hasta lo saco de una vez. Ya hoy se va alguien, por eso”. Alexis Ayala, actor.

Por la reacción que tuvo Alexis Ayala, la actriz le cuestionó “vas contra la minusválida, ¿neta?”, para luego recibir otra reacción del actor asegurándole que fue su imaginación y no reaccionó de forma reactiva, minimizando los sentimientos de Dalilah Polanco.

Dalilah Polanco le echa en cara a Alexis Ayala como celebró su salida de Noche en La Casa de los Famosos México 2025

Horas más tarde del desencuentro con el colchón, Dalilah Polanco y Alexis Ayala fueron de los integrantes que pasaron a la cena de nominación donde tuvieron una acalorada discusión.

La actriz decidió hacerle frente a Alexis Ayala por la forma en que celebró su salida de cuarto Noche cuando Priscila Valverde la cambió por Aldo Tamez de Nigris.

“Me pareció una cosa terrible por como sentí el trato después de haberme cambiado, me pareció una culerada de parte de ustedes el cómo se me trató (...) Es mi sentir, pido respeto por mi sentir”. Dalilah Polanco, actriz.

Dalilah Polanco en La Casa de los Famosos México 2025. (YouTube/@lacasafamososmx / Tomada de video)

Sin embargo, durante la plática hubo varios momentos donde Alexis Ayala intentó interrumpir a Dalilah Polanco por lo que ella le dijo que ya había detectado que no la dejaba hablar asumiendo que ha pasado más de una ocasión.

“Permíteme por favor terminar porque siempre que hablo (...) Contigo y conmigo ha existido una constante de que cada vez que estoy emitiendo un juicio o diciendo algo no me permites terminar”. Dalilah Polanco, actriz.

Ante ello, Alexis Ayala optó por callar y decirle “respeto no comparto” para luego asegurarle en la cena de La Casa de los Famosos México 2025 que no celebró su salida de Noche.

Por otra parte, el actor le volvió a reclamar a Dalilah Polanco por burlarse de su edad al reirse de un chiste que dijo Shiky pero a él nunca le ha reclamado nada.

Alexis Ayala en La Casa de los Famosos México 2025. (YouTube/@lacasafamososmx / Tomada de video)

Cabe destacar que Alexis Ayala ha sumado sobrenombres a sus enfrentamiento en La Casa de los Famosos México 2025 llamando “cara de rana René” a Shiky.

¿Cuándo termina La Casa de los Famosos México 2025? Ahora van por la séptima semana.