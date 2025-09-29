¿Alexis Ayala debería disculparse? Andrea Legarreta -de 54 años de edad- lamentó que no lo haya hecho pese a tener muchas oportunidades en La Casa de los Famosos México 2025.

Andrea Legarreta cree que Alexis Ayala -de 60 años de edad- se debe disculpar por sus formas en el reality y por sus acciones en donde ha salido la gente lastimada.

“Yo sí creo que hace falta que ofrezca disculpas” Andrea Legarreta

Andrea Legarreta cree que Alexis Ayala se debe disculpar por sus acciones en La Casa de los Famosos México 2025

Durante su intervención en el programa Hoy, Andrea Legarreta señaló que Alexis Ayala se debería de disculpar en La Casa de los Famosos México 2025.

Andrea Legarreta lamentó que el integrante de La Casa de los Famosos México 2025 no lo haya hecho, pese a que ha tenido muchas oportunidades.

“Otra vez Alexis tenía la oportunidad de ofrecer disculpas cuando le vuelven a decir sobre el ensamble” Andrea Legarreta

La conductora de Hoy recordó que Alexis Ayala ha hecho teatro toda su trayectoria, por lo que no entiende por qué dijo esos comentarios.

Incluso destacó que ya en la recta final de La Casa de los Famosos México 2025, Alexis Ayala debería disculparse por sus acciones en el reality.

“Ósea en buena onda, Alexis ha hecho teatro toda su vida, sabe que lo quiero. Pero creo que hay momentos donde ya tendría y ha tenido muchas oportunidades para ofrecer disculpas de sus formas, de los momentos en los que ha salido la gente lastimada, ofendida” Andrea Legarreta

Andrea Legarreta consideró que a Alexis Ayala le hace falta pedir disculpas para cerrar con éxito La Casa de los Famosos México 2025 luego de lo que pasó por la disputa entre cuartos.

Andrea Legarreta lamenta la salida de Aaron Mercury porque era uno de sus favoritos

La salida de Aaron Mercury de La Casa de los Famosos México 2025 generó gran sorpresa entre los seguidores del reality.

Andrea Legarreta confesó que le dio mucha tristeza la salida de Aaron Mercury, pues era uno de sus favoritos en La Casa de los Famosos México 2025.

“O sea, mi uno, dos, tres era la triple A. Aldo, Aaron y Abelito, ese era mi uno, dos, tres” Andrea Legarreta

En su discurso, Andrea Legarreta señaló que no lo conocía, pero en el reality se dio cuenta que era un gran muchacho.

“Y yo de verdad que no conocía al muchacho, lo digo de verdad no lo hice por molestar, no sabía de dónde había salido, lo empecé a conocer en la casa, me parece un tipazo, me parece un niño dulce, encantador, empático. Ay, no, qué tristeza me dio” Andrea Legarreta

Andrea Legarreta recordó que fue una sorpresa muy grande la salida de Aaron Mercury por sus millones de fans.

“Tiene millones y millones de fans el muchacho, es un encanto. De verdad fue una sorpresa muy grande” Andrea Legarreta