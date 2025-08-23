Paty Cantú y Denisse Guerrero hacen un llamado a sus fans para votar por Dalilah Polanco y salvarla de la eliminación de La Casa de los Famosos México 2025.

Dalilah Polanco, una de las nominadas en la cuarta semana, corre el riesgo de salir de La Casa de los Famosos México 2025 el domingo 24 de agosto.

Denisse Guerrero y Paty Cantú piden votos para Dalilah Polanco en La Casa de los Famosos México 2025

Denisse Guerrero y Paty Cantú se unen para pedir votos y salvar a Dalilah Polanco -de 53 años de edad- de La Casa de los Famosos México 2025.

“No la dejen ir, Paty y yo la estamos apoyando (a Dalilah Polanco) también”, dijo Denisse Guerrero a todos sus fans.

Paty Cantú y Denisse Guerrero se declaran #TeamDalílah y piden apoyo de sus fans para que voten por ella 👑🔥 pic.twitter.com/7NHQ89Y6k3 — Pablo Chagra (@pablo_chagra) August 21, 2025

Denisse Guerrero -de 45 años de edad- y Paty Cantú aprovecharon la presencia de sus fans para expresar su respaldo a Dalilah Polanco en La Casa de los Famosos México 2025.

Las cantantes, quienes trabajaron con Dalilah Polanco en el video musical Al Mismo Kbrn (De Siempre), se declararon team Dalílah.

El proyecto musical solidificó el vínculo entre las cantantes y la actriz, creando una red de apoyo entre mujeres talentosas.

La emoción de La Casa de los Famosos México 2025 ha llegado a los oídos de las celebridades, quienes demuestran cuál es su habitante favorito.

En esta ocasión, Denisse Guerrero y Paty Cantú -de 41 años de edad- apoyarán para salvar a Dalilah Polanco en el reality.

Dalilah Polanco en La Casa de los Famosos México 2025 (Instagram | @lacasafamososmx)

Dalilah Polanco está nominada en La Casa de los Famosos México 2025

La Casa de los Famosos México 2025 vivió un momento tenso durante la cuarta gala de nominación que cambió el rumbo de la competencia.

La nueva dinámica impuesta por la producción dejó a 8 nominados de los 12 integrantes de La Casa de los Famosos México 2025.

Las nominaciones de los habitantes fueron guiadas por puerquitos de la suerte con todo tipo de cambios.

Dalilah Polanco fue una de las afectadas, por lo que se encuentra en la placa de nominados de La Casa de los Famosos México 2025.

Actualmente, los nominados de la cuarta semana en La Casa de los Famosos México 2025 son: