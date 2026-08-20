Cynthia Klitbo está harta de los reclamos por su ronquidos, por lo que reveló el motivo de su padecimiento: una expareja le rompió la nariz.

Los compañeros de Cynthia Klitbo se han quejado en diversas ocasiones de sus ronquidos, lo cual ha sido frustrante para la actriz durante su estancia en La Casa de los Famosos México 2026.

Pinkye Morris, amiga de la actriz, está molesta por los reclamos de los compañeros de Cynthia Klitbo y le enviará una máquina para controlar sus ronquidos.

Cynthia Klitbo revela que unas empareja le rompió la nariz tras polémica con sus ronquidos

Los ronquidos de Cynthia Klitbo han sido motivo de queja de sus compañeros en La Casa de los Famosos México 2026, por lo que actriz decidió contar el motivo por el cual tiene este padecimiento.

Cynthia Klitbo reveló que tuvo una relación donde hubo violencia de todo tipo y su expareja le fracturó la nariz.

“Fui víctima y victimaria de una relación muy fea, y a la vez pasional (…) me abrieron el labio, me desfiguraron el ojo, me rompieron la nariz y en aquel momento no existía la defensa contra la mujer” Cynthia Klitbo

La actriz mencionó que no se ha sometido a una cirugía para corregir la lesión en su nariz por miedo a que cambiara su aspecto y el público la rechazara.

“No me he operado la nariz, primera porque cuando Verónica y Lucía se la operaron el público armó un escándalo y no quería cambiar mi cara, la otorrino no me ha convencido” Cynthia Klitbo

Cynthia Klitbo expresó que saliendo de La Casa de los Famosos México 2026 considerará operarse: “La tengo rota en tres pedazos”.

Por otro lado, Cynthia Klitbo expresó que no denunció las agresiones e intento de feminicidio , ya que trataron de estrangularla, porque era famosa y le daba miedo acudir a un Ministerio Público.

“Yo ya era muy famosa y me sentía muy avergonzada de llegar a una delegación golpeada” Cynthia Klitbo

Amiga de Cynthia Klitbo le enviará una máquina para evitar que ronque

Pinkye Morris, amiga y socia de Cynthia Klitbo, mostró su enojo con los compañeros de la actriz por molestarla por sus ronquidos.

La productora defendió a Cynthia Klitbo y asegura que ha recurrido a diversos métodos para dejar de roncar, pero no le han funcionado.

Ante esta situación, Pinkye Morris reveló que le mandarán una máquina para eliminar sus ronquidos con supervisión de su otorrinolaringóloga.

“Vamos a solucionarlo próximamente, le vamos a mandar una máquina, ya esta semana para saber si le sirve” Pynkie Morris

Pinkye Morris espera que esta máquina solucione los problemas de ronquidos de la actriz y sus compañeros dejen de molestarla por ese tema.