Cynthia Klitbo será una de las habitantes de La Casa de los Famosos México 2026y reveló que está nerviosa, pero confiada de que dará lo mejor al proyecto.

“Sí estoy nerviosa, con expectativas de mis compañeros y de mí, pero emocionada” Cynthia Klitbo

La actriz mostrará una nueva faceta al público y está emocionada por lo que viene en las siguientes semanas.

Cynthia Klitbo está nerviosa por su participación en La Casa de los Famosos México 2026

El domingo 26 de julio inicia La Casa de los Famosos México 2026 y Cynthia Klitbo ya sintió nervios por lo que vivirá en las siguientes semanas dentro del realitie.

Cynthia Klitbo mencionó que tiene expectativas sobre sus compañeros y sobre ella, ya que estará bajo el ojo público 24/7.

Cynthia Klitbo (Instagram | @lacasafamososmx)

“Estoy contenta y nerviosa”, mencionó Cynthia Klitbo, quien participará por primera vez en un realitie.

La actriz cree que lo más complicado de su estancia en el programa será que no podrá salir a la calle, ya que le gusta viajar y disfrutar del exterior.

“No voy a ver a mi novio. Mi hija se queda un mes más para irse a la universidad” Cynthia Klitbo

Cynthia Klitbo estará separada de su hija y sabe que hará sacrificios, como no poder sus comida favorita por un largo tiempo.

Cynthia Klitbo revela qué no toleraría de sus compañeros de La Casa de los Famosos México 2026

La Casa de los Famosos México 2026 tendrá en confinamiento a varias celebridades por 10 semanas y la convivencia puede generar conflictos entre los participantes.

Cynthia Klitbo menciona que no es muy tolerante, pero si algo no va a soportar,es que sus compañeros orinen fuera de la taza.

“No tolero muchas cosas, mientras más vieja uno se hace menos tolerante. Lo único que no dejen pipí en la tapa del escusado, eso sí no lo tolero y la violencia” Cynthia Klitbo

Cynthia Klitbo también aclaró que ella no va a tolerar la violencia, pues le parece una situación inadmisible: “Eso es de gente de muy mal gusto”.

Por otro lado, Cynthia Klitbo no se siente intimidada por los influencers, quienes ya tiene su propio fandom en redes sociales.

Cynthia Klitbo mencionó que ella también tiene seguidores en redes sociales y amigos que son muy famosos, como Bárbara de Regil.