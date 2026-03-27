Cynthia Klitbo expresó su molestia contra Lapi Laboratorios tras realizarse un papancolaou: “Me siento ultrajada”.

La actriz compartió un video en redes sociales, para expresar que se sentía molesta porque durante sus estudios ginecológicos, permitieron que capacitaran a una empleada.

Cynthia Klitbo acusa a Lali Laboratorios tras realizarse el papancolaou

La actriz narra que durante sus estudios de rutina estaban presentes dos mujeres, lo cual le incomodó a Cynthia Klitbo.

“Fíjense que me fui hacer estos estúpidos análisis que odio que son el papanicolau y mastografía en Laboratorios Lali y entonces resulta que meten a dos personas tanto en los de sangre como losde papancolaou” Cynthia Kiltbo

Cynthia Klitbo menciona que no importaban que fueran dos mujeres, su presencia le molestó ya que la estaban capacitando y ella no quería ser un “conejillo de Indias”.

🩺 "Tengo ganas de llorar, me siento ultrajada": Cynthia Klitbo denuncia trato inapropiado en estudios de mastografía y papanicolaou y cuestiona protocolos ginecológicos ⚠️ #TodoParaLaMujer con Maxine Woodside (@maxwoodside) pic.twitter.com/g5Ul7dwfdr — Grupo Fórmula (@Radio_Formula) March 26, 2026

“Yo entiendo que hay gente que es nueva en una clínica y que quiere ver, pero deberían preguntar. Porque de por sí como mujer se siente uno expuesta (…) quiero saber si estoy mal” Cynthia Klitbo

La actriz menciona que se sintió mal durante sus estudios y tenía ganas de llorar, pues se había sentido ultrajada.

“En este momento tengo ganas de llorar, me siento ultrajada, porque nunca me preguntaron si quería ser un conejillo de Indias” Cynthia Klitbo

Cynthia Klitbo (Agencia México)

Cynthia Klitbo defiende su postura sobre la privacidad en el papancolaou

La queja de Cynthia Klitbo fue atendida por Lali laboratorios y la directora se disculpó con ella,

Cynthia Klitbo menciona que no era la primera vez que acudía a estos laboratorios y nunca había estado otra persona presente a parte del especialista.

Es por eso que se sintió incómoda, ya que en la sucursal le mencionaron que la otra mujer estaba presente porque la estaban “entrenando”.

“Pasa mucho en el sistema médico que deshumanizamos a las personas (…) se nos olvidan que son pacientes y no es la primera vez que yo estoy en una consulta y un médico mete a sus estudiantes” Cynthia Klitbo

Cynthia Klitbo aclara que los pacientes tiene derechos y son humanos, por lo que se debe respetar su privacidad y más cuando acuden a un centro de salud privado.

La actriz se sintió vulnerada, ya que no le preguntaron si estaba de acuerdo con que capacitaran a una persona mientras ella estaba en su papancolaou.

“Sí es importante que le hagan saber al paciente y que si piensan capacitar a algún persona, pues que se pregunte al paciente si está interesado, que en mi caso no” Cynthia Klitbo

Por otro lado, se recomienda que al realizar estudios ginecológicos haya dos personas presentes por cuestiones de seguridad, ética y comodidad.

Cynthia Klitbo aclaró que su molestia fue que no le avisaron que habría dos personas y que sería para capacitarla y no por protocolo.