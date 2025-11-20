Belinda -de 36 años de edad- y Cazzu se podrían encontrar por primera vez en un evento de la CDMX.

Cazzu -de 31 años de edad- arribó a México el jueves 20 de noviembre y se especula que podría conocer a Belinda muy pronto.

Belinda y Cazzu podría encontrarse en una premiación en la CDMX

Trascendió que Cazzu se encuentra en México para una premiación a la que Belinda también está invitada, por lo que las cantantes podrían tener su primer contacto en persona.

Cazzu y Belinda forman parte de las figuras reconocidas por la revista GQ México y serán galardonadas como “Figuras del año”.

Cazzu, cantante. (Facebook/Cazzuuuuuu)

Dicha gala se realizará este 20 de noviembre, por lo que hoy sería el esperado encuentro entre Cazzu y Belinda, quienes son exparejas de Christian Nodal, de 26 años de edad.

Hasta el momento, Cazzu o Belinda no han confirmado públicamente su asistencia a este evento, pero sus fans esperan con ansias una foto juntas.

Además, han pedido que hagan una colaboración musical; ante esto, la cantante argentina no está negada a trabajar con Belinda.

Sin embargo, Cazzu ha dejado claro que no quiere que una de sus canciones tenga éxito por la polémica.

Belinda (Instagram/@belindapop)

Cazzu sí quiere conocer a Belinda y está emocionada

Durante un encuentro con medios, Cazzu fue cuestionada sobre cómo reaccionaría ante un inminente encuentro con Belinda.

La cantante respondió que le emocionaba la idea y que esperaba encontrarse con personas agradables durante la premiación.

“La primera vez que la voy a ver, así que espero que nos conozcamos. Muy agradecida con todo esto y espero cruzarme con gente linda, seguramente vamos a disfrutar un rato” Cazzu

Cazzu expresó que estaba agradecida por la invitación y esperaba disfrutar la premiación.

Por otro lado, Cazzu viajó a México sin su hija Inti, pues explicó que cuando son viajes rápidos, prefiere no alterar la rutina de su pequeña hija.

La cantante no quiso hablar de las recientes polémicas de Christian Nodal, quien confirmó que se casará por la iglesia con Ángela Aguilar.