El abogado de Yeison Jiménez niega nexos del cantante con el narcotráfico, luego de que la avioneta donde murió estuviera relacionada con el tráfico de drogas.

Tras la muerte del cantante se viralizó una foto donde aparecía junto a Luis Ronaldo Osorio, cabecilla de una banda delictiva colombiana.

Abogado de Yeison Jiménez niega que el cantante tuviera nexos con el narcotráfico

Miguel Ángel Morales, abogado de Yeison Jiménez, desmintió en Ventaneando que el cantante tuviera actividades ilícitas, luego de que apareciera en una foto junto a un delincuente colombiano.

El abogado de Yeison Jiménez mencionó que el cantante tenía que convivir con sus fans por su trabajo, pero eso no quiere decir que él conociera a este delincuente.

“Los artistas son contratados en numerables eventos dentro de los cuales tiene que socializar con innumerables y obviamente por el reconocimiento que tienen que acceder a tomarse una fotografía” Abogado de Yeison Jiménez

Asimismo, Miguel Ángel Morales aclaró que Yeison Jiménez no tenía nexos con el narcotráfico y su muerte tampoco está relacionada con este tema.

“Esto no estaría relacionando al artista Yeison Jiménez con una relación de índole comercial o delictiva” Abogado de Yeison Jiménez

¿La avioneta donde murió Yeiosn Jiménez pertenecía al narcotráfico?

Según información del diario el Tiempo de Colombia, la avioneta donde murió Yeison Jiménez había sido incautada en México por trasladar cocaína en 2022.

Al respecto, el abogado del cantante dice que existe la posibilidad de que el avión tuviera una matrícula clonada.

Y asegura que la avioneta donde murió el cantante contaba con los protocolos que solicitan las autoridades colombianas, y llevaba trabajando 2 años en la empresa del Yeison Jiménez.

“La aeronave fue adquirida conforme a las leyes vigentes en nuestra república y contaba con todos los protocolos y permisos para poder operar” Abogado de Yeison Jiménez

Yeison Jiménez murió el 10 de enero de 2026, luego de que se desplomara la avioneta en la que viajaba tras despegar del aeropuerto Jun José Rondón en Paipa, Boyacá.

Autoridades han determinado que la avioneta se accidentó tras no lograr la altura necesaria y por problemas con la altitud.