Carlos Trejo vs Alfredo Adame: horario y dónde ver su pelea en Ring Royale 2026

¿Quieres ver Carlos Trejo y Alfredo Adame pelear? Este es el horario y dónde ver su combate en el Ring Royale 2026.
Una de las peleas más esperadas del Ring Royale 2026 es la de Carlos Trejo y Alfredo Adame, quienes desde hace varios años mantienen una rivalidad.
A continuación te decimos todos los datos para que no te pierdas la pelea de Carlos Trejo y Alfredo Adame en el Ring Royale 2026, evento de boxeo en Monterrey organizado por Poncho de Nigris:
- Fecha: Domingo 15 de marzo del 2026
- Hora de inicio: 18:00 horas (Centro de México)
- Inicio de la alfombra dorada: 16:30 horas (Centro de México)
- Lugar: Arena Monterrey.
- Dónde ver: En vivo y gratis en las cuentas oficiales de @ringroyalefights en YouTube, Twitch y TikTok.
- Pelea Carlos Trejo y Alfredo Adame: Al ser una de las más esperadas se cree que será la última pelea de la noche
Carlos Trejo y Alfredo Adame por fin se enfrentarán en Ring Royale 2026
Carlos Trejo y Alfredo Adame han tenido una rivalidad por años en donde han sido constantes sus ataques a través de medios y redes sociales.
Ambos se han retado a golpes en varias ocasiones, sin embargo en 2019 se desafiaron oficialmente a una pelea de box, pero este evento nunca llegó a concretarse.
Después de poco más de 20 años de diferencias, tal parece que la pelea entre Carlos Trejo y Alfredo Adame se hará realidad en Ring Royale 2026 y se podrán enfrentar en un ring.
La llamada ‘Pelea del Siglo’ ha generado gran expectación en redes sociales.
Además de Carlos Trejo y Alfredo Adame, estas son las otras peleas que completan el cartel de Ring Royale 2026
Ring Royale 2026 va a reunir figuras de la farándula, creadores de contenido y personalidades de internet que han mostrado tener ciertas rencillas entre ellos.
Aunque la pelea de Carlos Trejo y Alfredo Adame ha generado gran expectación, hay otros combates que también han generado polémica.
Estos son los combates del Ring Royale 2026:
- Karely Ruiz vs. Marcela Mistral
- Aldo de Nigris vs. Nicola Porcella
- Alberto del Río vs. Chuy Almada
- Abelito vs. Bull Terrie
- Ronny vs Yoiker
- Batalla de parejas: La Kyliezz y Georgiana vs. Alexis Mvgler y Velvetine
No sólo habrá peleas, sino también batallas de freestyle:
- Azuky vs Azcino
- RC vs. Ghetto Living
El cantante Luis R. Conriquez se presentará en la velada, mientras que el Himno Nacional de México lo interpretará Elaine Haro.