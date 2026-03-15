¿Quieres ver Carlos Trejo y Alfredo Adame pelear? Este es el horario y dónde ver su combate en el Ring Royale 2026.

Una de las peleas más esperadas del Ring Royale 2026 es la de Carlos Trejo y Alfredo Adame, quienes desde hace varios años mantienen una rivalidad.

A continuación te decimos todos los datos para que no te pierdas la pelea de Carlos Trejo y Alfredo Adame en el Ring Royale 2026, evento de boxeo en Monterrey organizado por Poncho de Nigris:

Fecha: Domingo 15 de marzo del 2026

Hora de inicio: 18:00 horas (Centro de México)

Inicio de la alfombra dorada: 16:30 horas (Centro de México)

Lugar: Arena Monterrey.

Dónde ver: En vivo y gratis en las cuentas oficiales de @ringroyalefights en YouTube, Twitch y TikTok.

Pelea Carlos Trejo y Alfredo Adame: Al ser una de las más esperadas se cree que será la última pelea de la noche

Carlos Trejo vs Alfredo Adame: horario y dónde ver su pelea en Ring Royale 2026 (@ringroyalefights / Instagram )

Carlos Trejo y Alfredo Adame por fin se enfrentarán en Ring Royale 2026

Carlos Trejo y Alfredo Adame han tenido una rivalidad por años en donde han sido constantes sus ataques a través de medios y redes sociales.

Ambos se han retado a golpes en varias ocasiones, sin embargo en 2019 se desafiaron oficialmente a una pelea de box, pero este evento nunca llegó a concretarse.

Después de poco más de 20 años de diferencias, tal parece que la pelea entre Carlos Trejo y Alfredo Adame se hará realidad en Ring Royale 2026 y se podrán enfrentar en un ring.

La llamada ‘Pelea del Siglo’ ha generado gran expectación en redes sociales.

Además de Carlos Trejo y Alfredo Adame, estas son las otras peleas que completan el cartel de Ring Royale 2026

Ring Royale 2026 va a reunir figuras de la farándula, creadores de contenido y personalidades de internet que han mostrado tener ciertas rencillas entre ellos.

Aunque la pelea de Carlos Trejo y Alfredo Adame ha generado gran expectación, hay otros combates que también han generado polémica.

Estos son los combates del Ring Royale 2026:

No sólo habrá peleas, sino también batallas de freestyle:

Azuky vs Azcino

RC vs. Ghetto Living

El cantante Luis R. Conriquez se presentará en la velada, mientras que el Himno Nacional de México lo interpretará Elaine Haro.