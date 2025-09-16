Francisco Alejandro, nombre real de Terry, es un compositor conocido en el mundo de los corridos tumbados y persona cercana a Natanael Cano.

En marzo de 2024 fue detenido por el delito de violación agravada y puesto en prisión preventiva.

¿Quién es Francisco Alejandro alias ‘Terry’?

Francisco Alejandro es un compositor de canciones que, previo a su arresto, trabajaba en el sello discográfico de Natanael Cano, CT.

Previamente, en 2019, compuso para Jesús Chairez la canción “El Asombro”.

Natanael Cano, cantante. (Mario Jasso / Cuartoscuro)

“Pacas de Billetes” es la canción más exitosa compuesta por Terry, misma que viene en el disco NataMontana.

En 2024 Fernando Alejandro volvió a trabajar con Natanael Cano con la canción del 2023 “Ghini”.

Así como en “Buenos Ratos”, canción en la que Nata colaboró a su vez con Junior H, otro cantante de corridos tumbados.

Pese a trabajar con figuras reconocidas de la música, se sabe muy poco de la vida personal de Francisco Alejandro.

¿Cuántos años tiene Francisco Alejandro alias ‘Terry’?

Se desconoce la edad de Francisco Alejandro.

¿Quién es la esposa de Francisco Alejandro alias ‘Terry’?

No hay datos del estado civil de Francisco Alejandro.

¿Qué signo zodiacal es Francisco Alejandro alias ‘Terry’?

Sin una fecha de nacimiento conocida no es posible determinar el signo zodiacal de Francisco Alejandro.

¿Quiénes son los hijos de Francisco Alejandro alias ‘Terry’?

No se sabe si Francisco Alejandro tiene hijos.

¿Qué estudió Francisco Alejandro alias ‘Terry’?

No hay información del grado académico o de las escuelas en las que Francisco Alejandro haya llevado a cabo su formación profesional.

¿En qué ha trabajado Francisco Alejandro alias ‘Terry’?

Francisco Alejandro, alias Terry, se ha desempeñado principalmente como compositor de canciones para artistas de corridos tumbados.

Francisco Alejandro alias ‘Terry’ (Instagram | @terry_ct1)

Francisco Alejandro alias ‘Terry’ habría recibido visita de Natanael Cano en la cárcel

Fue a mediados de septiembre de 2025, a más de un año de la detención de Francisco Alejandro alias ‘Terry’, que se inició una investigación en el Cereso de Hermosillo.

Esto debido a un concierto privado que Natanael Cano habría dado al interior de la cárcel por el cumpleaños de Terry.

En redes sociales comenzaron a circular videos de la celebración, mismos en los que se ve al cantante de corridos tumbados.

Tras la difusión de las imágenes, el fiscal de Sonora, Gustavo Salas, aseguró que ya había una investigación al respecto.

Esto para establecer las sanciones correspondientes a los responsables.