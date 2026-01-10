Natanael Cano -de 24 años de edad- obtienen amparo contra orden de arresto en Sonora, por lo que el cantante estará en libertad provisional mientras finaliza el proceso en su contra.

Un juez oral penal del Distrito Judicial Uno del Poder Judicial de Sonora emitió una orden de arresto contra el cantante, pero los abogados de Natanel Cano iniciaron un juicio de amparo para evitar su detención.

Natanael Cano libra la cárcel en Sonora gracias a un amparo

Abogados de Natanael Cano solicitaron el pasado 31 de diciembre de 2025, un amparo para que el cantante no fuera arrestado y la jueza Yadira Dórame Enríquez concedió dicho amparo.

Natanael Cano podrá llevar el proceso legal en su contra en libertad hasta que se resuelva su situación legal en una siguiente audiencia.

Natanael Cano (@natanael_cano / Instagram)

Hasta el momento, se desconoce el motivo por el cual Natanael Cano iba a ser detenido o si este proceso está relacionado con el proceso legal por cohecho que sigue vigente en su contra.

Después de la audiencia inicial en contra de Natanael Cano, un juez determinará si permanece en libertad o tendrá otras medidas cautelares.

Si el delito por el que investigan a Natanael Cano es grave, podría ser detenido y su amparo ya no sería válido.

Hasta el momento, Natanael Cano no se ha pronunciado por este nuevo proceso legal en su contra y se desconoce el nuevo delito por el que sería investigado, y por el cual estuvo a punto de ir a la cárcel.

Natanael Cano, cantante. (Mario Jasso / Cuartoscuro)

Natanael Cano fue vinculado a proceso por cohecho

En 2024, Natanael Cano fue vinculado a proceso por el delito de coehecho, luego de sobornar a policías de tránsito tras ir a exceso de velocidad.

Dos años después del incidente, un juez de distrito determinó otorgar la suspensión condicional.

Por lo que Natanael Cano solo tuvo que cumplir con algunas medidas otorgadas por el juez.