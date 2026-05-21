La icónica banda finlandesa de metal sinfónico Apocalyptica está de regresó a México para presentarse en concierto con su gira “Plays Metallica Vol. 2”.

Razón por la que ya les tenemos a los fans todos los detalles de fechas, boletos y sedes de “Plays Metallica Vol. 2” para los conciertos de Apocalyptica en México:

Jueves 14 de enero 2027 en Escenario GNP Seguros de Monterrey, Nuevo León

Hora: 9:00 de la noche

Sábado 16 de enero 2027 en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México

Hora: 8:00 de la noche

Telonero: Sin detalles por ahora

Preventa Banamex 25 de mayo 11 AM

Venta General 26 de mayo 10 AM

Boletera: Ticketmaster

Precio de boletos: Aún sin revelarse

Apocalyptica en México: fechas, boletos y sedes de “Plays Metallica Vol. 2” (OCESA)

Apocalyptica trae su gira “Plays Metallica Vol. 2” a México

El regreso de Apocalyptica y su metal sinfónico será con su esperada gira de conciertos “Plays Metallica Vol. 2” para deleite de los fans.

La preventa de boletos tendrá 3 meses sin intereses en compras mayores de 3 mil pesos con tarjetas Banamex.

Para los que deseen comprar sus boletos sin cargos por servicio lo podrán hacer a partir del venta general en las taquillas de los recintos.

Recuerda que el Auditorio Nacional es el recinto ubicado en Avenida Paseo de la Reforma número 50 de la colonia Polanco V Sección en la alcaldía Miguel Hidalgo en la Ciudad de México, CDMX.

Mientras que Escenario GNP Seguros se encuentra en Avenida Constitución sin número en el Centro de Monterrey, Nuevo León.