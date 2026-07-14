La situación de Pedro Sola en Ventaneando se complica aún más, pues según reveló Jorge Carbajal en su programa En Shock, camarógrafos y personal de producción estarían preparando una demanda colectiva por acoso sexual contra el conductor.
Los trabajadores de Ventaneando acusan conductas inapropiadas como solicitudes de fotografías íntimas, comentarios de índole sexual y tocamientos no deseados, según Jorge Carbajal.
Aprovechando la polémica actual por sus declaraciones sobre maltrato animal, los afectados consideran que ahora pueden denunciar sin temor a represalias laborales dentro de TV Azteca.
Pedro Sola sería demandado por camarógrafos de Ventaneando por acoso
Camarógrafos y staff de producción de Ventaneando estarían planeando presentar una demanda contra Pedro Sola por acoso sexual.
El periodista Jorge Carbajal informó que un grupo de camarógrafos y personal de producción de Ventaneando se está organizando para presentar una denuncia formal el lunes 20 de julio.
Durante el programa del 13 de julio, Jorge Carbajal destacó que Pedro Sola ha tenido conductas inapropiadas y constantes con trabajadores de Ventaneando dentro del entorno laboral, entre las que destacan:
- Solicitud de fotografías íntimas a integrantes del equipo de producción
- Comentarios de índole sexual e insinuaciones constantes, como preguntarles “¿cuándo aflojan el cuerpecito?”
- Tocamientos físicos no deseados y presuntos acercamientos inapropiados dentro del entorno laboral
¿Por qué hasta ahora presentarían demanda contra Pedro Sola por acoso?
Jorge Carbajal afirmó que los trabajadores no habían alzado la voz antes por temor a perder su empleo, debido a la estrecha relación de Pedro Sola con Pati Chapoy.
Sin embargo, consideran que el escándalo actual por sus comentarios sobre el maltrato animal ha creado un escenario favorable para denunciar sin represalias laborales.
Se mencionó que se trata de un grupo de trabajadores que se han mostrado inconformes por lo que presentarán una denuncia colectiva.
Esta intención de demanda colectiva se suma a otros señalamientos públicos recientes:
- Pável Gaona: El creador de contenido denunció en TikTok haber sufrido tocamientos indebidos y propuestas inapropiadas por parte de Pedro Sola años atrás.
- Roberto Martínez: En redes sociales se ha viralizado un fragmento de una entrevista donde el comportamiento de Sola hacia el influencer fue interpretado por usuarios como acoso o insinuación incómoda.