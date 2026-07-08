Pedro Sola se encuentra en medio de la polémica tras realizar comentarios agresivos contra las mascotas en el programa Ventaneando al hablar sobre espacios pet friendly.

El conductor manifestó su intolerancia hacia la presencia de perros en establecimientos como restaurantes y tiendas de lujo, mencionando incluso deseos de darles carne envenenada.

“Con ganas de aventarles una carne envenenada” Pedro Sola

Estas declaraciones provocaron el repudio de asociaciones civiles y defensores de los derechos animales que exigen consecuencias legales y una disculpa pública, señalando que sus dichos promueven la violencia y el maltrato animal.

Pedro Sola indigna a organizaciones animalistas al decir que le “dan ganas de aventar carne envenenada” a perros

Durante la emisión del programa Ventaneando del 6 de julio, Pedro Sola expresó una fuerte intolerancia hacia la presencia de mascotas en lugares públicos, lo que generó una gran controversia.

Pedro Sola expresó que no toleraba ver a perros en algunos lugares que ya se han convertido en pet friendly.

Consideró que la presencia de animales en estos espacios, especialmente en tiendas de lujo es “absurda” y poco higiénica.

“Yo no tolero a los perros en la tienda, a los perros en el súper, a los perros cagando en el restaurante. ¿Qué es eso? ¿Se volvieron locos o qué?” Pedro Sola

Sin embargo, Pedro Sola fue más allá al decir que le daban “ganas de aventar un trozo de carne envenenada” a los perros que entran a las tiendas.

Pedro Sola también arremetió contra los propietarios de mascotas, particularmente contra quienes llevan a varios perros en carriolas, comentando que “dan ganas de darles un balazo... a los dueños”.

Pati Chapoy respaldó su postura y comentó que a algunos dueños les daría la tarjeta de un psiquiatra.

Tras la confrontación de su compañera Mónica Castañeda, Sola aclaró que sus palabras sobre envenenar a los animales no eran literales ni en serio.

“No, obvio no, pero ¿por qué vas a una tienda elegantísima y te encuentras a un perro cagando?, ¿cómo llegamos a eso? Son absurdos” Pedro Sola

La conversación inició tras relatar un incidente en una tienda donde una empleada le impidió entrar por la puerta equivocada, lo que derivó en su desahogo contra las mascotas en espacios públicos.

Organizaciones animalistas acusan a Pedro Sola de normalizar y fomentar la violencia contra los animales

Las asociaciones protectoras de animales y organizaciones animalistas reaccionaron con un fuerte rechazo y preocupación ante los comentarios de Pedro Sola, acusándolo de promover la crueldad y normalizar la violencia contra los animales.

Diversas agrupaciones, como “Cuenta Conmigo” y “Fundación Tomy”, se lanzaron contra el conductor asegurando que sus palabras incitan al envenenamiento de perros y fomentan el maltrato.

La organización Adopta Mx expresó su preocupación, enfatizando que los comentarios que normalizan la violencia hacia los seres sintientes nunca deben considerarse “solo una broma”.

La fundación Huellitas Alemán hizo un llamado directo a Ricardo Salinas Pliego, presidente de TV Azteca, exigiendo que se tomen medidas en contra del presentador por sus declaraciones al aire.

Algunos activistas y usuarios en redes sociales han instado a las asociaciones de protección animal a que exijan formalmente que Sola se retracte de lo dicho, argumentando que sus palabras son peligrosas al venir de una figura pública con gran alcance.