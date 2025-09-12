¿Pedro Sola fuera de Ventaneando? A través de un video explica el motivo de su ausencia en el programa de espectáculos de TV Azteca.

Tras varias especulaciones sobre por qué no había ido a Ventaneando, Pedro Sola -de 78 años de edad- reapareció en sus redes sociales y explicó si quedo fuera de la emisión.

Pedro Sola revela el motivo por el cual se ha ausentado de Ventaneando

Pedro Sola alarmó a todos sus seguidores luego de que desde hace unos días no ha aparecido en Ventaneando.

Pedro Sola (Tomada de video )

En medio de varias especulaciones, Pedro Sola reapareció en su cuenta de Instagram para contar la razón de su ausencia en el programa de espectáculos.

En el video, Pedro Sola compartió que no tiene ningún problema de salud ni fue despedido de Ventaneando.

Y es que la ausencia de Pedro Sola estaría vinculada a su periodo de vacaciones.

“Han visto que ya no estoy en Ventaneando, ¿verdad? Pues les voy a tener que explicar qué fue lo que pasó. Bueno, pues para que no piensen mal ni mucho menos… estoy de vacaciones” Pedro Sola

Pedro Sola aclaro que cada año dispone de dos semanas de vacaciones en Ventaneando, por lo que decidió tomarlas.

En su video, Pedro Sola reveló que decidió tomar un crucero por el Atlántico, desde Islandia hasta el Reino Unido.

Para calmar a sus seguidores, Pedro Sola prometió que seguiría compartiendo con sus seguidores detalles de sus vacaciones.

“Como cada año tengo dos semanas de vacaciones en mi programa, y bueno pues aquí andamos por un crucero que va bajando por el Atlántico de Islandia al Reino Unido, seguiremos informando desde altamar” Pedro Sola

Pedro Sola presumió que ya le ha tocado disfrutar de vistas increíbles y todavía no terminan sus vacaciones.

En su video, Pedro Sola no adelantó cuándo regresaría a Ventaneando, pero se espera que sea muy pronto.

Usuarios le piden a Pedro Sola que ya regrese a Ventaneando

El video de Pedro Sola de inmediato se viralizó en las redes sociales y es que usuarios ya habrían mostrado su preocupación por la ausencia del conductor en Ventaneando.

Mensajes como “¿Fue una salida forzada?”, “¿Está enfrentando problemas de salud?”, “¿Se peleó con la producción?”, se popularizaron en las redes sociales.

Sin embargo, en el video de Pedro Sola, los usuarios se tranquilizaron al ver que el conductor de Ventaneando se encontraba bien.

Incluso algunos usuarios le pidieron a Pedro Sola que ya regresará a Ventaneando, pues su presencia hacía falta en la emisión.

“Ya regresa!”, “Disfruta, querido Pedritoooo”, “Se te extraña mucho en el programa”, “Bien merecidas esas vacaciones”, se puede leer en su publicación.