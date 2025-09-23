El expresidente de México, Vicente Fox, adelantó que un conocido youtuber con canal de entrevistas estará presente en su podcast que se estrena el 25 de septiembre 2025, pero ¿Quién es Roberto Martínez?
Según adelantó Vicente Fox, este famoso youtuber que cuenta con casi 3 millones de suscriptores estaría participando en el mencionado podcast para inspirar a los jóvenes líderes de México.
Hasta ahora, solo se han dado a conocer tres personas que serán invitados al podcast de Vicente Fox, entre ellos:
- Roberto Martínez
- Robert Grill
- Itzul Girón
¿Quién es Roberto Martínez?
Roberto Martínez es un creador de contenido y conferencista mexicano, nacido en Monterrey, Nuevo León, donde fue criado por su mamá docente y su padre, un contador público.
Con 32 años, se ha convertido en uno de los líderes de opinión más importantes en México durante la última década, creando diversos proyectos sociales, libros y contenido audio visual.
Roberto Martínez es también un ingeniero de software, apasionado por la inteligencia artificial, creador de proyectos sociales y campañas publicitarias, según se describe así mismo.
Cuenta además con experiencia frente al público, pues ha impartido más de 200 conferencias en todo el país, compartiendo ideas y consejos sobre cómo vivir y prosperar como profesional creativo.
¿Cuál es la edad de Roberto Martínez?
Roberto Martínez habría nacido el 24 de noviembre de 1992, por lo que en la actualidad tiene 32 años de edad.
¿Cuál es el signo zodiacal de Roberto Martínez?
Debido a que Roberto Martínez nació el 24 de noviembre, el signo zodiacal que le corresponde es el de Sagitario.
¿Roberto Martínez tiene esposa?
Roberto Martínez no tiene esposa.
¿Roberto Martínez tiene hijos?
En la actualidad, Roberto Martínez no tiene hijos.
¿Qué estudios tiene Roberto Martínez?
Roberto Martínez se desempeña como ingeniero de software.
¿En qué ha trabajado Roberto Martínez?
Roberto Martínez es autor del podcast “Creativo”, uno de los más importantes a nivel latinoamérica
Así mismo, ha publicado 3 libros bestsellers a nivel nacional:
- Mexico lindo y querido diario
- Creativo
- El arte de perder
Se ha desempeñado en producción de contenido audiovisual y campañas publicitarias: colabora con marcas, produce estrategias de contenido.
Roberto Martínez sería invitado al podcast de Vicente Fox que se estrenará en YouTube
Con la idea de “entusiasmar a los nuevos líderes”, el expresidente Vicente Fox dijo que su podcast contará con la participación de Roberto Martínez, a quien incluso reconoció por cubrir varios temas sociales.
“Pues con Roberto Martínez, tantos temas que él cubre con este chamaco, Robert Grill, que en la cocina, en la carne asada, ha hecho maravillas”, dijo Vicente Fox con respecto al trabajo de Roberto Martínez.
Según señaló en entrevista con Carlos Loret de Mola, este podcast buscará cuestionar “qué clase de liderazgos queremos y aportar lo más posible a este ejercicio que hay un gran vacío en México”.
“Pretendo realmente hacer opinión pública, pretendo realmente tener la capacidad de poner a pensar, de la sabiduría a flore, de que los buenos conceptos, los conceptos profundos y reales sean parte”Vicente Fox
La participación de Roberto Martinez, así como otros jóvenes, serían una forma de inspirar a que más jóvenes se cuestionen y lideren el futuro de México, según la explicación brindada por Vicente Fox.