Belinda dejó atrás su caída del año pasado y regresó a la pasarela de L’Oréal en Paris Fashion Week, demostrando que es capaz de vencer todas las adversidades.

Con su estilo y carisma, Belinda -de 36 años de edad- se convirtió en uno de los grandes atractivos del desfile de L’Oréal Paris que celebra la moda y la diversidad.

Así fue el regreso de Belinda a la pasarela de L’Oréal tras caída del año pasado

En el 2025, Belinda sufrió una fuerte caída en el desfile de L’Oréal en Paris Fashion Week.

Aunque se incorporó para seguir con la pasarela, el momento se viralizó en las redes sociales.

A un año de lo sucedido, Belinda regresó a las pasarelas y deslumbró a todos con su espectacular belleza en la semana de la moda en París 2025.

En esta ocasión, Belinda desfiló con un vestido dorado con una abertura en la pierna y un cinturón ancho, complementando los zapatos del mismo color.

Belinda volvió a París sin ningún tropiezo y demostrando su capacidad para poder superar cualquier percance.

Durante su desfile, Belinda dejó ver la gran complicidad que tiene con Anitta, luego de que la cantante le mostró su apoyo tras la caída que sufrió el año pasado.

En el desfile del 2024 de la Semana de la Moda de París, Belinda desfiló con un atrevido minivestido rojo con botas altas a juego.

Su atuendo le hizo una mala pasada por lo que tuvo un tropiezo y terminó en el piso, pero Anitta le ayudó a ponerse de pie.

Belinda se cae en desfile de Paris Fashion Week (Captura de video)

Así fue el desfile de L’Oréal con la presencia de Belinda

Este año, el desfile de L’Oréal se llevó a cabo frente al icónico Hôtel de Ville de París y se transmitió en vivo a través de Instagram, TikTok y la página oficial de la marca.

Con el lema “Walk Your Worth” (Camina tu valía), las modelos destacaron valores como la belleza, la sororidad, la libertad, igualdad y hermandad.

Belinda compartió escenario con personalidades como:

Samadhi Zendejas, de 30 años de edad

Kendall Jenner, de 29 años de edad

Eva Longoria, de 50 años de edad

Helen Mirren, de 80 años de edad

Andie MacDowell, de 67 años de edad

Por primera vez, se disfrutó de la proyección del evento en un lienzo sobre la Torre Latinoamericana, uniendo el glamour de Paris con el espíritu mexicano.