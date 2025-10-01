Belinda fue criticada por no saber modelar en la Semana de la Moda de París y así reaccionó la cantante.

Por segundo año consecutivo, Belinda fue parte de la pasarela de una conocida marca de belleza en París y aunque muchos la vieron espectacular, no faltaron las críticas.

Belinda responde a quienes la critican por no saber modelar

Tras unir espectacular en una pasarela de la Semana de la Moda en París, Belinda -de 36 años de edad- fue criticada por no modelar.

Aunque Belinda aclaró que tiene una lesión en el menisco y ligamento cruzado, muchos de sus seguidores le sugirieron “tomar clases de modelaje”.

Belinda responde a un seguidor que la criticó por su forma de caminar en la pasarela (Instagram/@belindapop)

Belinda no se quedó callada y respondió uno de estos comentarios en Instagram.

“Adoro a Belinda, pero que alguien le enseñe a caminar”, fue uno de los comentarios contra Belinda.

Dicho comentario fue expuesto por el influencer Israel Ramírez en sus historias de Instagram.

“Tengo el menisco y el ligamento cruzado lastimado, creo que es importante recordar eso y que uno le echa todas la ganas del mundo, eso es lo que cuenta. No debes juzgar tanto una caminata, no soy modelo, soy cantante” Belinda

Belinda expresó que a pesar de sus lesiones, ella trató de dar su mejor esfuerzo en la pasarela.

Además, aclaró que ella no es modelo y su profesión es ser cantante, por lo que no tiene mucha experiencia en las caminatas de pasarela.

La cantante fue educada y envió bendiciones al seguidor que le comentó, así como a todos los que la critican.

Belinda, cantante. (Edgar Negrete Lira/SDP Noticias / Edgar Negrete Lira)

Belinda tiene la rodilla lastimada, pero no dejará de trabajar

Los seguidores de Belinda no tardaron en defenderla de las críticas sobre su forma de caminar en la pasarela y recordaron que sufre una lesión en la rodilla.

El pasado 18 de septiembre, Belinda reveló que tenía un menisco roto, lo cual es una lesión en el cartílago de la rodilla.

A pesar de que Belinda debía estar en reposo para que su rodilla sanara, ella prefirió seguir con sus compromisos de trabajo.

Por lo que, después de su paso por la Semana de la Moda de París, Belinda está lista para debutar en Mentiras All Stars.

Belinda mencionó en una publicación en Instagram, que mientras caminaba en la pasarela sintió mucho dolor en la rodilla, pero eso no evitó que se “arriesgara”.